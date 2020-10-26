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26.10.2020 - 13:45 |

Antidepresan kullananlar dikkat! Uzmanı yan etkilerini açıkladı!

Halk arasında tüm psikiyatri ilaçlarına antidepresan denir. Antidepresan ilaçlar ilk olarak depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar olarak kullanılmaya başlandı. Antidepresan ilaçların oldukça yaygın kullanılmakta olduğunu belirten Psikiyatrist Dr.Öğr. Üyesi Rıdvan Üney, "Bu, günümüzde pek çok ülkede benzer şekildedir. Antidepresan ilaçlar da diğer ilaçlar gibi yan etki yapabiliyor" dedi. Üney, antidepresanlarla ilgili ise çok önemli uyarılarda bulundu

Antidepresan kullananlar dikkat! Uzmanı yan etkilerini açıkladı!
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Psikiyatrist Dr.Öğr. Üyesi Rıdvan Üney, bu antidepresan ilaçların şeker ve tansiyon ilaçlarından bir farkı olmadığını ifade ederek, "Bugün pek çok psikiyatrik bozuklukta bu ilaçlar kullanılmaktadır. Depresyon, kaygı bozukluğu, takıntı hastalığı, panik bozukluk, sosyal fobi, uyku sorunları ve bunlar gibi birçok psikiyatrik durumda psikiyatri hekimlerince hastalara önerilmektedir. Esasen bu ilaçlar, tansiyon ilaçları ve şeker ilaçlarından pek de farklı değillerdir. Bu ilaçlarla ilgili en önemli bilgi, arkadaş önerisiyle kullanılmaması gerekliliğidir. Bazı kişiler arada sırada bir tane içerek iyileştiklerini düşünmektedirler. Bu tamamen yanılgıdır" dedi.

Antidepresan ilaçların oldukça yaygın kullanılmakta olduğunu belirten Dr. Üney “Bu, günümüzde pek çok ülkede benzer şekildedir. Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlar gibi yan etki yapabilmektedir. Yan etki oluştuğunda kişiler, kendilerine ilaç yazan hekime başvurarak ondan yardım istemelidirler. Psikiyatrik tedavilerin en önemli kısmı işbirliğidir. Dolayısıyla sorun olduğunda hekimle iş birliği yapmak gerekir.

Antidepresan ilaç kullananlar belki diğerlerine göre biraz daha hassas olduklarından ilaç prospektüsünü okumaktadırlar. Buradaki bir sürü olası yan etkiyi görüp kullanmaktan vazgeçebilirler. Böyle kaygı yaşayanlar, bu konuda bilgilenmek için mutlaka hekimleriyle görüşmelidirler.

Bu korkuyla ilaç kullanmamak, kişinin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Antidepresan ilaçların olası en sık yan etkileri; kilo alımı, iştahsızlık, mide bulantısı, uyku hali, sersemlik, cinsel isteksizlik, kabızlık ve ishaldir. Bunun yanı sıra aşırı bir neşe hali olmuşsa yine hekiminizle görüşün. Bu gibi durumlarda hekime başvurarak ilaç değişimi sağlanabilir" diye konuştu.

Dr.Öğr. Üyesi Rıdvan Üney, antidepresanlarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

- Antidepresan ilaçları ancak hekim yazdığında kullanmak gerekir.

- Antidepresanlar ilk kullanımda etki etmez; çoğu zaman en erken 2-3 hafta sonra etkisi başlar.

- Antidepresanlar çoğu zaman tedavilerde en az altı ay kullanılmak durumundadır.

- İlaca başladıktan sonra mutlaka belirli aralıklarla psikiyatri kontrolüne gidilmelidir.

- İlaca başlarken de ilacı bırakırken de psikiyatriste danışarak hareket etmek gerekir.

- Diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında öncesinde mutlaka hekime sorulmalıdır.

- Uykusuzluk durumlarında yakınlarımızın önerileriyle antidepresan kullanmak işe yaramaz.

- Çoğu antidepresan sabah tok karnına alınır.

- Her psikiyatrik soruna her antidepresan iyi gelmez.

- Antidepresan ilaçların çok az bir kısmının bağımlılık yapma riski vardır. Bağımlılık yapan psikiyatri ilaçları ancak özel yeşil reçeteyle satılabilir.

- Antidepresan ilaçların çok az bir kısmı uyku yapar.

- Antidepresan ilaçlar “kafa yapma hapları” değildirler.

- Antidepresan ilaçlar psikiyatrik bir sağlık sorunu olanlarda dünyanın her yerinde kullanılmaktadır.

- Antidepresan ilaçlar insanların kişiliklerini değiştirmez.

- Antidepresan ilaçlar insanları robotlaştırmaz. Birçok kişinin antidepresan kullandığını fark edemezsiniz.

- Antidepresan kullanan kişiler tehlikeli değillerdir.

- Antidepresan ilaçlar tedavi edici ilaçlardır. Sorunları geçiştiren ilaçlar değildir.

- Antidepresan ilaçlar plasebo değillerdir. Yani işe yaramayan ilaç değillerdir.

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