Antikor Nedir? Antikor Testi Nasıl Yapılır, Kimler Yaptırabilir?

Antikor, canlılara ait hücrelerin ya da doğada bulunan maddelerin üzerinde bulunan ve vücudumuz tarafından tanınan antijen ismindeki biyolojik maddeleri tanıyarak bu maddelere bağlanabilen karmaşık molekül yapılarıdır. Antikor üretimi, çok karmaşık bir yapıdır. Çok farklı organizmaları ve hücreleri düzenleme kontrolü gerçekleştirir.



Antikor Testi Nasıl Yapılır?



Antikor, vücutta geliştirilen bir enfeksiyona karşı vücudun kendini korumak için ürettiği kanda bulunan maddenin adıdır. Aynı zamanda hastalık geçirilmeden aşı yolu ile de antikor oluşturulabilir. Bu sayede vücudun hastalıklara karşı bağışıklığının güçlenmesi sağlanır. Antikor testi ise, kandan örnek alarak kanda antikor varlığının tespit edildiği bir testtir. Örnek verecek olursak, bir kişinin Covid-19 geçirip geçirmediği, hastaya yapılan antikor testi ile anlaşılabilir. Eğer kişiden alınan kan örneğinde antikor pozitif çıkarsa kişi, Covid-19 geçirmiş ya da geçiriyor demektir.



Antikor Testini Kimler Yaptırabilir?



Antikor testinin yapılmasının başlıca nedeni, kişinin hastalık geçirip geçirmediğini araştırmaktır. kişinin hastalık belirtisi vermediği durumlarda kişiden kan örneği alınarak yapılan testler sonucunda kişinin hastalığı geçirip geçirmediği tespit edilir. Bu sayede kanda tespit edilen antikor seviyesi sayesinde kişinin semptomsuz hastalık geçirdiği tespit edilir.



Antikor Testi Neden Yapılır?



Özellikle de günümüzde semptom göstermeden Covid-19 geçiren hastaları belirlemek ve kandaki antikor miktarını öğrenmek için de antikor testi yapılıyor. Antikor testi, gerekli görülen durumlardaki kişiler için yapılabilir. Bu testler, bazen sadece hastalığın varlığını anlamak için yapılırken bazen de vücuttaki antikor miktarını belirlemek için yapar. Vücudun antikor oluşturması için bazen 4 hafta beklemek gerekir. İlk yapılan testte sonuç negatif çıksa da bu nedenle tekrarlanması gerekir.



Antikor Ne İşe Yarar?



Antikor, vücutta doğal ve kazanılmış olmak üzere iki çeşit bağışıklık sistemi oluşur. Doğal bağışıklık elemanları, vücuda zarar verebilecek etkenlere karşı bir yanıt oluşturur. Buna benzer etkenlerle karşılaşıldığında ise, yabancı etkenlere karşı kendi içinde bir hafıza oluşturur ve çeşitli yanıtlara karşılık verir. Aynı zamanda kazanılmış bağışıklığın elemanları, oluşturdukları hafıza sayesinde vücuda girmeye çalışan yabancı etkenlere güçlü bir cevap vererek vücudu korur.



Antikorların Bağışıklık Üzerindeki Etkisi



Antikorlar, bu nedenle kazanılmış bağışıklığı oluşturan faktörlerdir. Kazanılmış bağışıklık sayesinde insanlar, bazı hastalıklara bir kere yakalandıktan sonra bağışıklık kazanır ve geçici bir süre dayanıklılık kazanır. Antikor üretimi sayesinde zararlı etkenler vücuda girmek isterse bu etkenler antikorlar aracılığı ile imha edilir. Aşı geliştirme çalışmalarının asıl amacı ise, zayıflatılmış olan mikroorganizmalar, antijen aracılığı ile hastalık oluşturmadan vücutta antikor oluşumu sağlanır.



Antikorların Vücuttaki Görevleri

Antikorlar sayesinde vücuttaki bağışıklık hücreleri, zararlı maddeleri kolayca yok eder ve vücuttan kolayca uzaklaştırır.

Antikor antijenleri, tamamen sararak mikroorganizmaların ve maddelerin etki göstermesine engel olur.

Bağışıklık sisteminin hücre dışı elemanları sayesinde mikroorganizmaların üzerine yapışarak öldürür. Mide, bağırsak, ağız ve solunum yolları ile zararlı etkenlerin vücuda yerleşmeden tutulup atılmasını sağlar.

Gebelik döneminde annenin ürettiği antikorlar, plasenta yolu ile bebeğe geçer. Bebeklerde henüz gelişmemiş olan bağışıklık sistemi yerine de bebeği korumaya yardımcı olur.

Gebelik sonrasında da anne sütü ile beslenen bebekler, anne sütüne geçen koruyucu antikorlar sayesinde hastalıktan korunmuş olur.