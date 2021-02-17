Antiseptik Solüsyon Nedir, Ne İşe Yarar? Solüsyonlar Nerelerde Kullanılır?

Antiseptik maddeler genellikle enfeksiyonların önlenmesi amacıyla mukoza tabakasına ya da cilde uygulanan antimikrobiyal kimyasal maddelerdir. Günümüzde bu maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Birçok kullanım şekli olan antiseptik maddeler, krem, jel ya da solüsyon şeklinde de üretilebilmektedir.



Antiseptik Solüsyon Nedir?



Antiseptik solüsyon, vücutta oluşan yaralı kısmın mikrop kapmasını engellemek ve arındırmak amacı ile kullanılan sıvı maddelerdir. Antiseptik solüsyonlar, yaraların mikroplardan arındırılarak temizlenmesini sağlamaktadır. İlk yardım uygulamalarında en çok kullanılan solüsyon türüdür.



Antiseptik Solüsyon Ne İşe Yarar?



Antiseptik solüsyon, genellikle hastanelerde, yatakta ve ayakta tedavi edilebilen hastalarda, ameliyat sırasında, iğneli ilaç kullanımlarında mikropların öldürülmesi için dezenfektan madde olarak kullanılmaktadır. Antiseptik solüsyonların kullanımı ile tedaviler ve iyileşme için steril bir ortam sağlanmış olur. Solüsyonlar, iyileştirici, temizleyici, nemlendirici, kurutucu, giderici ve kapatıcı olarak kullanılmaktadır. Antiseptik solüsyonlar, mikrop kırıcı olarak sıklıkla kullanılan kimyasal maddeler içerisindedir.



Solüsyonlar Nerelerde Kullanılır?



Antiseptik solüsyonlar kimyasal maddelerdir. Her kimyasal madde farklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle solüsyonlar bilinçsizce birleştirilmemelidir. Öncelikli olarak yaraya uygun bir antiseptik solüsyon belirlenmeli ve bu solüsyon tek başına kullanılmalıdır. Farklı tip yaralara farklı tipte antiseptikler kullanılmalıdır.

● Açık yaralar için, içerisinde alkol bulundurmayan antiseptik solüsyonlar tercih edilmelidir. Bu sayede cildin yanması engellenmiş olur.

● Derin olmayan veya kapalı yaralarda, deriye nüfuz edebilen antiseptiklerin tercih edilmesi gereklidir.

● Kaya, çakıl, toprak veya taş gibi cisimlerin sebep olduğu yaralarda ise, tahriş edici özelliği bulunmayan fakat, derinlemesine temizleme özelliği bulunan antiseptik solüsyonların kullanılması gereklidir.

● Yanık vakaları için, konsantrasyonu yüksek olan çözeltiler ile temizlenmesi gerekmektedir. Bu sayede olası mantar ve bakteri enfeksiyonları engellenebilirken, yanma hissinin de azaltılması sağlanabilir.

Basit yaraların dışında eğer antiseptik kullanılması gerekiyorsa mutlaka bir hekime danışılmasında fayda vardır.



Antiseptik solüsyonların içerisinde bulunan biyosit konsantrasyonu oldukça önemlidir. Kullanılacak olan antiseptik solüsyon, mikroorganizma üremesinin önüne geçerken, vücut dokularını, deriyi ve vücut hücrelerini de koruyarak tahrip olmasını engellemelidir.



Antiseptik solüsyonların, açıldığı günden itibaren kullanım ömürleri 2 haftadır. Alkol içeren antiseptik solüsyonlar ise açıldıkları günden itibaren bir ay içerisinde tüketilmelidir.