Antral Gastrit Nedir? Antral Gastrit Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gastrit kısacası mide zarı iltihaplanması demektir. Mide ise yenilen yemeklerin tampon görevini görmek ile görevli organdır. Yiyecekler mideye geldikten sonra asidik yapıdaki su ile sindirilir. Midede ayrı olan sindirim enzimleri de bulunur.

Antral Gastrit Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Antrum adı verilen yani mide çıkışından hemen önceki yerde görülen gastrit çeşidine antral gastrit denilmektedir. Bu gastrit çeşidi, akut ya da kronik şekilde ortaya çıkabilir. Bunun belirtileri ise buna göre şekil almaktadır. En sık görülen gastrit formu antral olandır ve tüm gastritlerin %80 kadarlık kısmı bu türde ortaya çıkmaktadır. Bu gastritin ortaya çıkma nedeni ise helicobacter pylori bakterisidir.

Kronik Gastrit ise mide zarı iltihabının düzenli aralıklarla tekrarlanmasına verilen addır. Bu hastalık genellikle net bir belirti vermese de en sık belirtileri, yemekten sonra geğirme ve şişkinlik gibi hafif belirtilerdir.

Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık A, B ve C tipi şeklinde ortaya çıkabilir.

A Tip Gastrit: Bir diğer adı Otoimmün Gastrit'tir. Vücuttaki bağışıklık sisteminin mide mukoza hücrelerine saldırısı sonucu meydana gelen bir akut gastrit çeşididir.

B Tip Gastrit: Diğer adı Bakteriyel gastrit olan bu tür, bakteriyel enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Bakteri türü olarak ise çoğunlukla helicobakter pylori sorumlu tutulur.

C Tip Gastrit: Toksik ya da kimyasal madde tahribatı sonucunda ortaya çıkar. Genellikle uzun süreli ilaç kullanan kişilerde görülür. İlaçlar dışında bu hastalığı tetikleyen nedenleri; aşırı alkol tüketimi ve biliyer reflü denilen hastalıktır. Biliyer reflü ise safraya ait olan sıvının onikiparmak bağırsağından mideye geri gelme durumudur.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

1. Bu hastalıktaki ilk önce yapılması gereken mideyi rahatsız eden her türlü şeyden uzak durmak gerekir. Kahve, alkol, sigara bırakılmalıdır.

2. Belirtiler normalden çok şiddetli ise birkaç gün yemek yeme bırakılmalıdır. Zaten doğrudan olarak gastrit hastalığı gün yüzüne çok çıkarsa kişinin iştahı kesilmektedir.

3. Belirtiler hafif olduğunda ise mideyi yormayacak şeyler tüketilmelidir. Küçük öğünler yenilmelidir.

4. Strese bağlı olarak ortaya çıkabilen bu hastalık, yoga ve meditasyon gibi kas gevşetici olarak tercih edilebilir.