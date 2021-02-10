Aort Damarı Nedir? Aort Damarı Genişlemesinin Belirtileri Nelerdir?

Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, alkol tüketimi ve kolesterol gibi nedenler aort damarının genişlemesine neden olmaktadır.

Aort Damarı Nedir?

Damarlar kalbin, vücut içerisine kan göndermesi için işlem sağlayan kanallardır. Özellikle damar genişlemesi, kan basıncının artması sonucundan oluşmaktadır. Özellikle bazı sebepler yüzünden kalp daha fazla kan göndermeye çalışır, bu gibi durumlarda damar genişleyerek kana daha fazla yer açar. Zaman içerisinde ise damarlar yıpranmaya ve çatlamaya başlar. Bu durum damar patlamasına kadar uzayabilecek bir durumdur. Bu hastalığın ilerlemesi ise kişileri ölüme kadar sürükleyebilir. Kişiler eğer bu tarz bir problem hissediyorsa, hemen uzman bir hekim tarafından görüş almalıdır. Damar genişlemesi nedenleri ise şu şekildedir;

Yüksek Tansiyon

Sürekli Sigara Kullanımı

Pasif Sigara İçiciliği

Doğum Kontrol Hapı Kullanımı

Yaşlanma

Kolesterol

Trigliserid

Göğüs Travması

Ateroskleroz Etkisi

Marfan Sendromu

Egzersiz Yapmamak

Aşırı Yağlı ve Tuzlu Gıdalar Tüketmek

Genetik Yatkınlık

AORT Damarı Genişlemesinin Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak bu tarz durumlar, damar patlamadan pek ortaya çıkmamaktadır. Ancak kişiler bu belirtilere sahip ise mutlaka bir hekimden görüş almalıdır;

Kalp atışını çok hissedilmesi, sürekli olarak kalp ağrısı.

Geçmeyen sırt ağrısı.

Damar patlaması sonucunda ortaya çıkan belirtiler ise şu şekildedir;

Şiddetli göğüs, karın ve vücut ağrısı.

Bir anda başlayan bacak ağrısı ve sırt bölgesinde aşırı ağrı hissi.

Halsizlik, sersemlik hissi, ani terleme ve soğuma.

Nabzın aşırı yüksek olması ve tansiyonun ani bir şekilde düşmesi.

Nefes alma zorluğu.

Bilinç kaybı.

Genel olarak damar patlaması durumunda kişiler bir anda fazla kan kaybı yaşamaktadır. Bu durumun erken fark edilmemesi veya bilinç kaybı yaşanması durumunda kişiler ölebilir. Acil müdahale edilmesi gereken durumlardan biri olan Aort damarı patlaması, önceden fark edilirse çeşitli müdahaleler ile düzeltilebilir. Küçük genişleme görülmesi durumunda hastaya belirli ve son derece kolay tedaviler uygulanmaktadır. Erken fark edilen büyük genişlemelerde ise kişilere cerrahi müdahale yapılabilir. Bu genelde kasık bölgesinden kesilen bir parça ile stent yapılmasıdır. Bununla beraber günümüzde yapay damar nakli de yapılmaktadır. Cerrahi işlem sonrasında hasta iki gün içerisinde evine dönebilir.