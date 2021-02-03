Apandisit Ameliyatı Nasıl Yapılır? Apandisit Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Apandisit, en kolay tanımıyla kalın bağırsaktan 8-9 cm kadar uzanan bir doku tüpünün iltihabıdır. Bir diğer adı kör bağırsak olarak da bilinir.

Apandisit Belirtileri ve Apandisit Kimlerde Görülür?

Apandisit, 2 yaşından küçük kişilerde görülmez. Görülme olasılığı daha çok 10-30 yaş arasıdır. Belirtileri ise; karnın sağ tarafında ağrı, iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı ya da kusma, gaz ateş, şiş göbek (gazla karıştırılır) olarak sıralanabilir. Daha az görülen belirtilerinde ise; karın ağrısı olmadan önce gelen kusma, kabızlık ya da ishal, kramp girmesi, sırtta ağrı ve ağrılı idrara çıkma olarak sıralanabilir.

Apandisit Tedavisi ve Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bu hastalığın en yaygın ve kesin çözümü ameliyatla apandisitin alınması işlemi olacaktır. Apendektomi, apandisitin cerrahi bir işlemle alınması anlamını taşır. Laparoskopik veya açık ameliyat tercihleri vardır. Her iki ameliyatta da anestezi uygulanmaktadır. Laparoskopik (kapalı) ameliyat diğerine göre daha çok tercih edilir çünkü iyileşme süreci açısından daha kolaydır. Ameliyat esnası ise şu şekilde sıralanabilir:

Operasyon esnasında hastanın karnına 3-4 kesi işlemi yapılır. Bu delikler ile hastanın vücuduna kamera ile girilir. Bu kameralar doktorun apandisiti daha iyi görebilmesi için ve ışıkların da bulunduğu laparaskop adı verilen aletler ile gerçekleştirilir. Operasyon sırasında apandisit alındıktan sonra kesilerin daha kolay iyileşebilmesi için emilen dikişler atılmalıdır. Emilemeyen dikiş atıldıysa cerrahi işlemden 7-10 gün sonra alınmalıdır. Bazı durumlarda laparaskopik (kapalı) ameliyat çeşidi kullanılmaz, bunun yerine açık ameliyat tercih edilir. Bu durumlar, apandisitin patlamış olması durumunda ya da hastanın daha önceden bir açık ameliyat geçirmiş olmasıyla ilgilidir. Açık ameliyatta ise tek bir tane büyük bir kesi işlemi yapılır. Karın içerisi bu açılan yerden net bir şekilde görülmektedir.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır?

Apandisit alınmasından birkaç hafta sonra tam anlamıyla iyileşme sağlanır. Fakat ameliyattan 6 hafta sonraya kadar ağır ve yorucu faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Laparaskopik ameliyatın avantajı iyileşme süresinin kısalığıdır. Çoğu kişi apandisit ameliyatı sonrası 24-48 saat içinde taburcu edilebilir. Operasyondan sonra gereken durumlarda birkaç gün ağrı kesici kullanılması uygundur. Ameliyat sonrasında kabızlık görülebilir, bol sıvı tüketilmelidir.