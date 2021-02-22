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22.02.2021 - 10:29 |

Apandisit Ne Tarafta Olur? Apandisit Ağrısı Nereye Vurur, Nasıl Geçer?

Her insan hayatında apandist ile ilgili bir sorun yaşayabilir. Apandist, iç boşluğu çok dar olan bir organdır. Aynı zamanda bağırsak florasındaki pek çok mikroorganizma da burada yaşar. Apandist, bunlara karşı dirençlidir. Ama apandistle ilgili acil bir sorun yaşayabilirsiniz. Bu nedenle apandisit ne tarafta bilmek gerekir. Sizler için apandist nerede bulunur? Apandist ağrısı nereye vuru? İşte, tüm detaylar...

Apandisit Ne Tarafta Olur? Apandisit Ağrısı Nereye Vurur, Nasıl Geçer?
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Apandist içinde artan mikroplar, çoğu zaman hastalığa ya da ağrıya neden olabilir. Bu nedenle apandistte iltihaplanma başlar. Mikropların hastalık yapıcı özellik kazanmasına neden olan en önemli olay, apandist iç boşluğunun tıkanarak kör bağırsakla bağlantısının azalmasını sağlamaktır.

Apandisit Ne Tarafta Olur?

Çoğu insan, apandistin ne tarafta olduğunu karıştırır. Ama asıl önemli olan ameliyat ile alındığında yokluğunda sorun yaratmayan bir organ olmasıdır. Apandist, sağ tarafta bedenimizin sağ tarafının biraz üzerinde yer alıyor. Apandistte, mikropların çoğalması apandistin iltihaplanmasına, hastalanmasına ve ağrıya neden olabilir.

Apandisit Ağrısı Nereye Vurur?

Apandist ağrısı kadınlarda genellikle regl ağrısı ve gaz sancısı ile karıştırılır. Ama apandist ağrısını diğer ağrılardan ayırabilmenizi sağlayan bazı farklılıklar bulunuyor. Apandist ağrısı birkaç gün süren bir ağrı çeşididir. Apandist ağrısı yaşayan kişilerde ağrı ile birlikte kabızlık da baş gösterir. Apandist ağrısının en belirgin özelliği de kabızlık sorunu meydana getirmesidir.

Kısacası, apandist sorunu yaşayan kişiler, büyük tuvaletini yapmakta zorlanırlar. Diğer ayırt edici özellik ise, apandist ağrısı ile birlikte sağ kasık da ağrıdığı zaman bu ağrı baldıra ve göbek çevresine vurur. Ağrı zirve yaptığı zaman kesinlikle hastaneye başvurmak gerekir. Çünkü apandist patladığı zaman tüm bedeni zehirler ve hızlı bir şekilde insanın ölümüne neden olabilir.

 Apandist Ağrısı Nasıl Geçer?

Apandist ağrısına pek çok şey neden olabilir. Apandistin tek tedavisi ameliyattır. Ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda ise, hastalara genellikle yatak tedavisi verilir. Aynı zamanda antibiyotikler, sıvı gıda rejimleri ile ağrının hafifletilmesi sağlanır.

Karın zarı iltihabı olasılığı yaşandığı zaman ameliyat en iyi tedavi yöntemi olarak görülür. Ama apse oluşuyorsa apsenin içini boşaltabilmek için öncelikle apsanin içini boşaltmak gerekir. Apandist ağrısı hisseden kişiler, vakit kaybetmeden hastaneye başvurmalı ve uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Şikayetlerin şiddetlenmesi durumunda yalnız olduğunuzda ambulans çağırmanız gerekebilir.

Apandist Ağrısı Nedir?

Sağ kasık ağrısı ve kabız ile birlikte ortaya çıkan apandist ağrısını önemsemek gerekir. Apandist, ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği bölgenin alt tarafında yer alan apandist ismi verilen yedi santimlik bağırsağın iltihaplanması nedeni ile ağrı meydana gelir. Apandist, bir bakteri iltihabı olarak ortaya çıkar. Apandist sorunu 10 ila 30 yaşındaki kişilerde daha çok görülür.

Apandist Belirtileri

Apandistin belirtileri, hafif ateş, göbek çevresinde ağrı, şeklinde meydana gelir. Ağızda ve dilde kuruluk meydana gelir ve hasta genellikle iştahsızdır. Apandist rahatsızlığı yaşayanların karın bölgesi hassas olur ve sürekli ve hafif bir ateş görülür. Aynı zamanda pelvis kemiğinin duyarlı olması da önemli bir bulgudur. Apandistin patlaması ile birlikte tüm bu belirtiler daha da şiddetlenir. Aynı zamanda karının ön duvarlarında sertleşme meydana gelir. Bunun sonucunda hastada bir çeşit şok belirtileri meydana gelir.

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