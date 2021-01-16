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16.01.2021 - 17:20 |

Aralıklı Oruç Diyeti Nedir? 16 - 8 Oruç Diyeti Nasıl Yapılır, Yapanların Yorumları Nelerdir?

Günümüzde insanların en çok dikkat ettikleri konuların başında beden ve ruh sağlıkları gelmektedir. Sağlıklı bir bedene sahip olmak için en doğru besinleri seçen ve günlük beslenme programlarını buna göre yapan kişiler aynı zamanda ideal kilolarında kalmak içinde oldukça çaba saf ediyorlar. Sağlıklı yaşamak ve fit kalmak için uygulanan yöntemlerden birisi de aralıklı oruç diyeti olmaktadır. Sizlere aralıklı oruç diyetinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve bu diyeti uygulayan kişilerde ne gibi değişiklikler olduğu ile ilgili bilgileri derledik.

Aralıklı Oruç Diyeti Nedir? 16 - 8 Oruç Diyeti Nasıl Yapılır, Yapanların Yorumları Nelerdir?
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Özellikle kilo vermek isteyen kişilerin son zamanalar da sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi olan aralıklı oruç diyeti, kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra, vücut sağlığının arttırılması amacı ile de uygulanmaktadır.

Aralıklı Oruç Diyeti Nedir?

Oruç tutmak hem kültürel hem de dini sebepler ile bilinene ve uygulanana bir yöntem olmaktadır. Yüz yıllardır yapılan oruç günümüzde ise istekle ve bir amaç uğruna yapılmaya başlandı. Bilim adamları zorunlu orucun ilk çağlara kadar dayandığını, çünkü bu dönemde ki insanların sürekli olarak yiyecek bulamadıklarını belirtiyor. Bu açıdan bakıldığında da genlerimizde var olan bir şey olduğu düşünülüyor.

Aralıklı oruç diyeti farklı şekillerde uygulanabiliyor. Diyetin mantığı ise seçilen kurallar çevresinde belli bir süre içerisinde yemek ve geri kalan kısımda hiç bir şekilde kalori tüketmemek olmaktadır. Aralıklı oruç diyetinin genel olarak uygulanan 3 yöntemi bulunmaktadır.

Bu yöntemlerden ilki 8/16 yöntemi olmaktadır. Bu yöntemi tercih eden kişiler günde sadece 8 saat beslenmekte, geri kalan 16 saat boyunca hiç bir kalori almamaktadırlar. Bu 8 saat içerisinde günlük kalorinin alınması gerekmekte. Geri kalan 165 saatte ise su ve bitki çayları içilebiliyor. Ayrıca bu saatler içerisinde şekersiz ve sütsüz kahve de içilebilmektedir.

Aralıklı orucun bir diğer yöntemi ise 5-2 olmaktadır. Bu yöntemde kişiler haftanın belirlediği 2 gününü oruçlu olarak geçirmektedirler. Bu günlerin arka arkaya gelmemesi önemli olmaktadır. Oruçlu olunan günlerde gerekli olan kalori ihtiyacının sadece %25'i alınması gerekiyor. Ayrıca yine su ve bitki çayları tüketilebiliyor.

Sıklıkla uygulanan son yöntem ise 24 saatlik oruç oluyor. Bu orucu kişiler ihtiyaçları doğrultusunda haftanın bir günü veya ayın bir günü olarak planlayabiliyorlar. Bu oruç süresince hiç bir kalorinin alınmaması önemli olmaktadır.

16-8 Oruç Diyeti Nasıl Yapılır, Yapanların Yorumları Nelerdir?

16-8 oruç diyeti en sık uygulanan aralıklı oruç diyeti olmaktadır. Bu diyeti uygulayan kimseler ise genellikle bunu bir yaşam biçimi haline getirmektedir. Bu diyeti yapmak isteyenlerin uygulaması gerekenler ise şu şekilde olmaktadır.

Bu diyette ki açlık süresi 16 saat olurken, yemek yenilebilecek süre ise 8 saat olmaktadır.

Açlık süresini kişiler istedikleri zaman dilimine alabilmektedir. Ancak genellikle uyku zamanında açlık süresinin bir miktarı kullanılmaktadır.

Aynı şekilde yemek yeme zamanı olan 8 saatte istenilen saatler arasında ayarlanmalıdır.

Burada önemli olan hem açlık hem de tokluk sürelerinin kesintisiz olması gerekliliğidir.

Alınması gereken kaloriler 8 saatlik dilimde bölünerek alınmalı ve hem açlık hem de tokluk vakitlerinde bol bol su tüketilmesi gerekmektedir.

Son yıllarda sıklıkla kullanılan aralıklı oruç diyetini uygulayanların yorumları ise birçok ortak noktada kesişmektedir. Bu ortak noktalardan birisi kilo vermek olmaktadır. Üstelik verilen kiloların büyük bir çoğunluğu yağdan gitmektedir.

Yorumlara ki ortak ifadelerden biriside yaşam kalitelerinin arttığı yönünde olmaktadır. Bu orucu uygulayan kimseler güne çok daha enerjik bir şekilde başlamaktadır. Ayrıca vücut sindirime enerji harcamadığı için de kendini yenilemesi için daha fazla enerjiye sahip olmaktadır.

 

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