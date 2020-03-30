Archie'nin ilk doğum günü partisi planlandı!

Mayıs ayında 1 yaşına girecek olan Archie için iki farklı doğum günü partisi planlanıyor.

Sosyal izolasyona bağlı olarak uygulanacak planlara göre, kraliyet çiftinin; oğulları Archie için biri İngiltere'deki kraliyet ailesiyle, diğeri Kuzey Amerika'daki aile ve arkadaşlarıyla iki doğum günü kutlaması yapmayı planladığını söyleniyor.

Meghan ve Harry'nin bu yaz Balmoral'da Kraliçe'yi ziyaret etmeyi planladıkları ve Archie'nin partilerinden birinin orada olmasını istedikleri bildiriliyor. Kraliçe Archie'yi görmek ve ilk doğum gününü kutlamak için "çok heyecanlı".

Archie zaten doğanın büyük bir hayranı, bu yüzden açık bir piknik onun için mükemmel bir doğum günü olarak düşünülüyor. II.Elizabeth'in İskoç malikanesi Balmoral'da Archie için bir piknik düzenlenecek.

Meghan ve Harry oğulları Archie'nin 1. yaşı için düzenleyecekleri ikinci partinin Meghan'ın annesi Doria Ragland ve yakın arkadaşları Jessica Mulroney ve Abigail Spencer ile beraber Kuzey Amerika'da kutlanacağı öğrenildi.