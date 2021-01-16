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16.01.2021 - 17:43 |

Arı Sütü Nedir, Ne İşe Yarar? Arı Sütünün Yan Etkileri Ve Zararları Var Mıdır?

Dünya çapında besin değeri açısından en yüksek doğal bileşen; arı sütü olarak tanımlanabilir. Kraliçe arının beslenmesi adına işçi olan arıların, yutaklarının üstünde bulunan salgı bezlerinden salgılanan oldukça değerli ve özel bir maddedir. Peki arı sütü nedir? Arı sütü ne işe yarar? Arı sütünün yan etkileri ve zararları var mıdır? İşte, tüm detaylar.

Arı Sütü Nedir, Ne İşe Yarar? Arı Sütünün Yan Etkileri Ve Zararları Var Mıdır?
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Arı sütü; arılar açısından genç arıları ve kraliçe arıları beslemek adına üretilen bir madde olarak belirtilebilir. Türlü fiziksel hastalıkları ve kronik rahatsızlıkların tedavi edilmesi adına sık bir şekilde diyet takviyesi olarak tüketilir. Arı sütü içerisinde yer alan bileşenlerin; bakır, kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, sülfür ve silikon gibi türlü minerallerin dışında, B vitamini ailesinin en zengin üyeleri olan vitaminler, inositol, biotin, folat, gamma globulin, nükleik asitler, insan bedeninin üretmediği sekiz ayrı esansiyel amino asitler de dahil, 17 değişik amino asit olduğu söylenebilir.

Arı Sütü Nedir?

Arı sütü; arıların kraliçe ve genç arıların gelişimi, beslenmesi adına hazırlamış oldukları, besin içeriği oldukça yüksek beyaz, kremsi maddeye denir. İşçi olan arıların salgı bezleri sayesinde salgılanır. Bununla beraber sosyal sınıf ve cinsiyet fark etmeksizin koloni içerisindeki tüm larvalar bu salgıyla gelişir ve beslenir. Arı sütü bal arılarının, kraliçe arı olmasına destek olur.

İşçi olan arılar; eski kraliçe arıların zayıflamasından ya da ölmesinden ötürü yeni bir kraliçe yetiştirmek istediklerinde, birkaç tane ufak larva seçerek, onlara özel şekilde inşa edilen kraliçe hücreleri içerisinde bol bol arı sütüyle besler. Bu beslenme çeşidi, yumurtalara kraliçe arı olmak adına gereksinim duydukları gelişmiş yumurtalar dahil, kraliçe morfolojisinin sağlanmasını ortaya çıkarır.

Arı sütü; saman nezlesi, astım, karaciğer hastalıkları, tip 2 şeker hastalığı, pankreatit, uyku sorunları, PMS, diyabet nedenli ayak ülserleri, kanser, menopoz belirtileri, kısırlık, yorgunluk, mide ülserleri, kemik kırıkları, böbrek hastalıkları, ciltteki bozulmalar ve yüksek kolesterol adına kullanılır. Bunun dışında yaşlanmanın etkileri ile savaşmak, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına da yaygın şekilde kullanılır.

Arı Sütü Ne İşe Yarar?

Arı sütü; karbonhidrat, su, yağ, protein, B vitaminleri ve eser mineralleri içermektedir. Benzersiz proteinleri ve yağ asitleriyle sağlık bakımından birden fazla faydaya sahiptir. Bunlar;

- Kimi yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.
- Arı sütü; antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
- Yaraların iyileşmesinde ve cildin onarılmasına destek olur.
- İnsülin duyarlılığını arttırarak, kan şekerini normal düzeyde tutar.
- Kolesterol seviyesini etkileyip, kalp rahatsızlıkları riskini azaltır.
- Antioksidan özellikleriyle sağlıklı beyin fonksiyonları desteklenir.
- Arı sütünde yer alan spesifik proteinler kan basıncının düşmesine katkı sağlar.
- Bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcıdır.
- Menopozun kimi bulgularının azalmasına destek olur.

Arı Sütünün Yan Etkileri ve Zararları Var mıdır?

Arı sütü; hatalı kullanımlarda çok ciddi zararlara neden olabilir. Hatta arı sütünün kullanılmaması gereken bireylerin kullanması ile ölümcül alerjilerin ortaya çıkabileceği bilinmelidir. Bununla beraber arı ürünlerine ve arı zehrine karşı alerjisi bulunan kişilerin kesinlikle uzak durması gerektiği bir gıdadır. Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, hamile kadınlar arı sütünü, hekime danışmadan asla kullanmamalıdır.

Arı Sütü Nasıl Tüketilmelidir?

Arı sütünün tüketimi konusunda pek çok bilgi olsa da dikkatli tüketilmesi gerektiğini unutmamak oldukça önemlidir. Arı sütü, bal içerisine karıştırılarak macun kıvamına getirilip yemek, arı sütünün en yaygın şekilde tüketildiği metottur. Aynı şekilde arı sütü, içeceklerin içerisine ilave edilip de tüketilebilir. Ancak başta belirtildiği üzere çok fazla tüketmemeye, gün içerisinde bir gramı geçmemeye dikkat etmek önemlidir.

 

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