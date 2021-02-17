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17.02.2021 - 14:02 |

Aşırı Gaz Nedenleri Nedenleri Nelerdir? Çok Fazla Gaz Çıkarmak Hangi Hastalığın Habercisi Olabilir?

Vücut bazen verdiği belirtiler ile beraber, bazı rahatsızlıklarında habercisi olabilmektedir. Vücudun dilini anlamak oluşabilecek sorunları da önceden anlamaya yardımcı olabilmektedir. Bağırsak gazı da vücutta çeşitli nedenlerden olabilmektedir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Aşırı Gaz Nedenleri Nedenleri Nelerdir? Çok Fazla Gaz Çıkarmak Hangi Hastalığın Habercisi Olabilir?
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Vücudun aşır gazlı olması kişiyi de toplum içerisinde zor durumda bırakabilmektedir. Vücudun gaz üretiyor olması çok normaldir ve herkesin yaşadığı bir durumdur. Ama aşırı olması rahatsızlık da verebilmektedir.

Aşırı Gaz Nedenleri Nelerdir?

 

Aşırı gaz nedenleri farklı sebeplerden olabilmektedir. Kişinin yaşadığı rahatsızlıklar, beslenme şekli, yaşam şekli, hatta yemek yeme şekli bile gaz oluşumunu etkiler. Bağırsaktaki gaz, yutulan hava veya bağırsakta mikroorganizmaların gıda atıklarının gazı olarak ikiye ayrılır. Hızlı yemek yenmesi ve hava yutulması nedeniyle kişilerin bünyesi gaz yapabilir. Bunun dışında sigara içmek, sakız çiğnemek sırasında yutulan havada gaz oluşumuna neden olur.

 

Kişiler yaş aldıkça metabolizmada yavaşlamaktadır. Bu nedenle besinlerin bağırsaktaki hareketi de yavaşlamaktadır. Bu da gaz çıkışına neden olmaktadır. Gaz çıkışı sadece bağırsak yolu ile olmamaktadır. Bunun dışında geğirerek te yutulan hava mideden ağız yolu ile çıkabilmektedir. Ama gazın tamamı geğirerek çıkmadığı için kalan gaz ince bağırsağa gider.

 

Bu gazın bir kısmı ince bağırsakta emilir. Gazın kalan kısmı ise kalın bağırsağa ve oradan da makata geçerek, dışarı atılır. Herkesin kalın bağırsağında gaz bulunmaktadır. Bunlar zararsız mikroorganizmaların neden olduğu gazlardır. Bazen normalden fazla gaz çıkarılması söz konusu olabilir. Hatta bazı durumlarda aşırı gaz sürekli olabilir. Gaz oluşmasının nedenleri şunlardır:

 

Akut olarak yaşanan hastalıkların sonucu

Gıda zehirlenmesi nedeniyle gaz sorunu yaşanması

Midenin üşütülmesi

Bağırsak rahatsızlıkları, ülser ve diğer rahatsızlıklar

Kalın bağırsak kanseri

Kolit rahatsızlığı

Antibiyotik kullanımı

Kabızlık için kullanılan ilaçlar

Gazlı içeceklerin çok fazla tüketilmesi

Beslenme şeklinden dolayı gaz problemi de ortaya çıkmaktadır. Süt ve süt ürünleri gaz problemine neden olmaktadır. Vücut süt ürünlerinin içinde bulunan laktozu yakamamaktadır. 6 yaş sonrası vücut laktozu tam olarak absorbe edememektedir. Aşırı duyarlı olunduğu zaman gaz söz konusu olabilir. Ayrıca bazı bakliyatlar gaz oluşumuna neden olmaktadır.

 

Aşırı gaz ile birlikte sancı problemi de yaşanmaktadır. Bu ağrılar gazın vücuttan atılamaması nedeniyle ağrıya neden olmaktadır. Gaz ile birlikte kişiler koku sorunu da yaşanabilir. Gaz ortadan kalktığı zamanda ağrıda ortadan kalkacaktır.

 

Çok Fazla Gaz Çıkarmak Hangi Hastalığın Habercisi Olabilir?

 

Aşırı gaz çıkarmak bazı hastalıkların habercisi de olabilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları ise şunlardır;

Mide veya bağırsak kanseri

Kolit rahatsızlığı

Gastrit

Ülser 

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