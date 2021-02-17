Aşırı Terleme Neden Olur, Nasıl Geçer? İşte Aşırı Termenin Nedenleri Ve Çözümü...

Kişilerin yaşam tarzını sınırlayabilen aşırı terleme durumu çoğu zaman korku, heyecan, aktivite gibi nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi bazı iç hastalıklarında oluşması sebebiyle aşırı terleme meydana gelebilmektedir. Bu sebeple terleme sorununun altında yatan sebebin iyi araştırılması ve hastaya uygun tedavi uygulanarak terleme durumunun kontrol altına alınması gerekmektedir.

Aşırı Terleme Neden Olur, Nasıl Geçer?

Özellikle 30 yaş ve üzerinde olan yetişkinlerde meydana gelen aşırı terleme problemi sistemik bir hastalığın belirtisi olabilir. Aşırı terleme sorununun altında şu nedenler bulunabilir;

Vücutta bulunan enfeksiyonlara bağlı olarak ateşli hastalıklar meydana gelebilir ve bu ateş sebebiyle kişilerde aşırı terleme gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Özellikle bademcik iltihabı tifo ve zatürre gibi hastalıklar terlemenin sebepleri arasındadır.

Tiroit bezlerinin çok fazla çalışması neticesinde ortaya çıkmakta olan hipertiroidi fazla terlemeye sebep olabilmektedir. Metabolizmanın faaliyetlerinin yükselmesi sürekli terlemeyi ortaya çıkarmaktadır.

Ağır kalp yetmezliği ve bazı kalp hastalıkları kişilerde nefes darlığına sebep olduğundan dolayı terlemeyi tetikleyebilir. Aynı zamanda akciğer rahatsızlıkları nefes darlığına sebep olabildiğinden dolayı terleme sorununun başka bir nedeni olabilmektedir.

Diyabet hastalığı ve düşük kan şekeri sorunları terlemeye neden olabilir. Özellikle kişilerde gözlemlenen aşırı terleme hipoglisemi durumlarında ortaya çıkmaktadır.

Kadınlarda menopoz öncesi dönemlerde ve menopoz dönemlerinde terleme ciddi bir sorundur. Çoğu kadının menopoz süreci aşırı terleme sebebi ile kendini gösterebilir.

Omurganın çevresinde oluşmakta olan tümörler de sistemi sürekli olarak uyardığından dolayı terlemeye sebep olabilmektedir. Mediasten bölgesinde meydana gelen bu tümörler kanserin de habercisidir.

Kişilerde gözlemlenen aşırı terleme sorunu tüberküloz ve lenfoma gibi hastalıkların bulgusu olabilmektedir.

​Aşırı Terlemenin Nedenleri ve Çözümleri

Tansiyon düşmesi, ani şeker yükselmesi, kalp krizi, aşırı kanama, sıcak çarpması gibi durumlarda meydana gelen aşırı terleme ciddi bir belirtidir. Alkol tüketimi ile kafeinli içecekler ve baharatlı yiyeceklerin çok fazla tüketilmesi terlemenin sebebi olabilmektedir. Uyku sırasında aşırı terleme sorunu ile birlikte nefes darlığı ateş ve kilo kaybı oluşabilmektedir. Bu bulgular gerçekleşirse mutlaka uzman bir hekime başvurmak gerekmektedir. Kronik hale gelen aşırı terlemenin herhangi bir hastalığın belirtisi olup olmadığını bilmek için bazı tetkikler uygulanmalıdır.

Terlemenin azaltılması için antiperspirant özelliğe sahip deodorantlarda ter bezlerini tetiklemekte olan sinirlerin sürekli olarak bloke eden enjeksiyonlar kullanılmaktadır. Sempatik blokan adı verilen ilaçlar stresi azaltarak terleme miktarının azalmasını sağlayacaktır. Aşırı terlemeye sebep olabilecek bazı sağlık sorunları ise şunlardır:

Endokardit (kalbi oluşturan iç zarlarda görülen enfeksiyon)

Diyabetik hipoglisem

İnme

Anksiyete

Parkinson Hastalığı

Sebepsiz oluşan ateş

Gebelik

HIV/AIDS

Hipertiroidi (Aşırı aktif olan tiroid)

Romatoid artrit

Hiperhidroz

Aşırı alkol tüketimi

Sıtma

Lenfoma ve lösemi gibi kanserler

Menopoz

Antidepresan ve bazı beta blokerlerinin kullanımından dolayı oluşan yan etkiler

Şişmanlık

Tüberküloz

Stres

Non - Hodgkin lenfoma





