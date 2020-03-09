Aşk Nedir? Neden Aşık Oluruz? Aşık Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

İnsanoğlunun devamını sağlayabilmesi adına en önemli parametre veya dürtü aşktır. Özellikle her ne kadar duygusal bir temele sahip olsa dahi, aşk bilimsel olarak açıklanabilecek duygular arasında yer alır. Bu sebepten dolayı günümüzde doğru veya yanlış kişilere aşık olabilme durumu ortaya çıkabilmektedir. Tabii aşk sadece insanla ilişkilendirilemez. Çok daha genel bir tanımı da olduğunu söylemek mümkün.



Aşk Nedir?



Tüm canlıların ortak dürtüsü olan ‘cinsellik’ ile beraber, insana özgü duygularının işin içine katılmasıyla aşk ortaya çıkmaktadır. Özellikle libido ve tutku ile beraber gelişen aşk pek çok kavramın içerisine girmesi suretiyle tamamlanır. Yani böylece dişi karşısındaki bireye aşık olur. Peki, nedir bu kavramlar?



- Onun hayali kurmaktan keyif almak,

- Onunla vakit geçirmek,

- Dünyaya çocuk getirmek,

- Sevgililer gününde çiçek almak,

- Birinin farklı ve kişisel özelliklerine hayran olmak,



Bu ve benzeri daha pek çok kavram bir araya gelmek suretiyle, aşkı hem duygusal hem de bilimsel açıdan tamamlayarak yaşatmaktadır. Diğer yandan aşk sadece bir insana değil herhangi bir eşyaya ya da başka bir canlıya da duyulabilmektedir. Zira aşkı yalnızca ikili ilişki için kullanmak doğru değil.



Neden Aşık Oluruz?



Aşk elbette pek çok kavram için ortak bir duygudur. Ancak daha çok insan duyguları ile cinselliğin bir araya gelmesi eşliğinde ortaya çıkan duygular olarak toplum içerisinde yer alır. Bu sebepten neden aşık oluruz sorusuna bu kavram üzerinden gitmek daha doğrudur. Aşk aslında bir neslin devam etmesi için vardır. Bir kişiye yoğunlaşarak onun kişisel özelliklerine hayran olmak; onu beğenmek ve ona güven duymak aşkı doğurur. Böylece onunla uzun süreli birliktelik arzu edilir. Bu da zaman içerisinde sevgi ile beraber birliktelikle çocuğun dünyaya gelmesine olanak tanır.



Aşık Olduğumuzu Nasıl Anlarız?



Aşık olduğunu anlayabilmek için fiziksel bazı unsurları takip etmek yeterlidir.



- Kişinin hoşlandığı birini gördüğün zaman kalbinin çok hızlı çarpması,

- Avuç içlerinin terlemesi,

- Enerjinin bir anda yükselmesi,

- Yerinde duramama ve eli kolu sabit tutamama,

- Konuşurken ses yükseltme ve aşırı kahkaha atma,

- Göze bebeklerinin büyümesi,

- Yüzün kızarması,



En önemlisi ve en meşhuru ise şüphesiz midede kelebekler uçuşur cümlesinin getirdiği mide ağrısıdır. Yüksek adrenalin ve heyecan ile mide aşık olunduğu zaman ağrır.