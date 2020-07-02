Aşkta daha tutarlı olalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün Yay burcuna ilerleyen Ay bizi daha özgür ve hareketli kılmakta. Bu isteklerimiz özellikle aşk ve ilişkiler konusunda bizi daha hareketli kılabilir. Karşılıklı konularda daha istekli ve canlı olabiliriz. Bu nedenle daha iyimser beklentiler, abartılar içine de girebiliriz. Bugün Satürn tekrar Oğlak burcuna dönerek eksik kalan konuları yeniden karşımızı da getirmekte.

Nelerden kaçınmalı? Geçtiğimiz günlerde gündemde olan ancak bir süredir ertelediğimiz sorumluluklar ve görevler yeniden karşımıza gelmeye başlıyor. Eksiklerimizi tamamlama yönünde daha çok şey yapabilir ve yeni planlar geliştirebiliriz. Öğle sonrasında ve özellikle de akşam saatlerinde beraberlikler ve arkadaşlıklarda daha hevesli, istekli bir hava söz konusu.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Köpek Yeni bir bakış açısı gerekli olabilir. Bugün Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.