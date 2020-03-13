Aşkta sıkıntılar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementine vurgu sezgilerimizi ve bizi duygusal yönde dönüştüren konuları öne çıkarıyor. Düşüncelerimizi gözden geçiriyoruz. Yeni şeyler öğrenmek ve kendimizi geliştirmek için kısmetler var. Belki uzaklar ve yabancılarla ilgili konulardan da çok şey öğrenebiliriz. Öğle sonrasında daha çok kararlılık ve odaklanma içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Akrep burcundaki Ay duygusal bir arınma olabileceğini göstermekte. Olumsuz düşünce ve alışkanlıklardan uzak kalmaya bakalım. Bugün başkalarının etkisinde kalabilir ve kendimizi yeteri kadar hafif hissetmeyebiliriz. Düşüncelerimize daha iyi şekil verebilir ve netleştirirsek, hafta sonu için daha doğru kararlar verebiliriz. Ortaklaşa konular ağır basmakta.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Fırtına İstikrar arıyoruz ancak bu pek de kolay değil. Fırtına günlerinde hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Aynı zamanda derinden, gizli kalmış olan konulardan kaynaklanan durumlarla karşılaşabiliriz. İnsan psikolojisini ve derinlikleri daha iyi anlayıp, keşfedebileceğimiz bir gündeyiz.