MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAstroloji Haberleri Aşkta sıkıntılar olabilir
13.03.2020 - 00:00 |

Aşkta sıkıntılar olabilir

Bugün su elementine vurgu sezgilerimizi ve bizi duygusal yönde dönüştüren konuları öne çıkarıyor.

Aşkta sıkıntılar olabilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementine vurgu sezgilerimizi ve bizi duygusal yönde dönüştüren konuları öne çıkarıyor. Düşüncelerimizi gözden geçiriyoruz. Yeni şeyler öğrenmek ve kendimizi geliştirmek için kısmetler var. Belki uzaklar ve yabancılarla ilgili konulardan da çok şey öğrenebiliriz. Öğle sonrasında daha çok kararlılık ve odaklanma içinde olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Akrep burcundaki Ay duygusal bir arınma olabileceğini göstermekte. Olumsuz düşünce ve alışkanlıklardan uzak kalmaya bakalım. Bugün başkalarının etkisinde kalabilir ve kendimizi yeteri kadar hafif hissetmeyebiliriz. Düşüncelerimize daha iyi şekil verebilir ve netleştirirsek, hafta sonu için daha doğru kararlar verebiliriz. Ortaklaşa konular ağır basmakta.   

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Fırtına   İstikrar arıyoruz ancak bu pek de kolay değil.  Fırtına günlerinde hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Aynı zamanda derinden, gizli kalmış olan konulardan kaynaklanan durumlarla karşılaşabiliriz. İnsan psikolojisini ve derinlikleri daha iyi anlayıp, keşfedebileceğimiz bir gündeyiz.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Korktuğunuz konulara karşı daha fazla tepki gösterebilirsiniz. Gün içinde ani değişikler olabilir. Gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha istikrarlı davranabilirsiniz. Ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlardasınız. Plan programlarınızda değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle gizli koşullar söz konusu olabilir. Sorumlu olduğunuz konu veya kişiler üstünde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Biraz akışa bırakmayı denemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara hız kazandırmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte başarılı bir olaya adım atabilirsiniz. Bugün ciddi kararlar alacağınız zamanlar olabilir. Uğraştığınız işlere yön vermek için çaba göstereceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sağlınıza özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinizi ikili ilişkilerinizde güçsüz hissedebilirsiniz. Yaşayacağınız değişim ve dönüşümler sizi etkileyecektir. Bazı konularda kararlı olmak ve istikrarlı davranmak isteyebilirsiniz. Gizli kalan konular içinde yön bulmakta zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere zaman ayırarak biraz kafanızı dağıtmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konulara daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Emlak konusu gündeme gelebilir. Bazı konularda değişiklik yapmak ve karar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara da zaman ayırmalısınız. İşlerinizde gizli kalan koşullarla ilgilenebilirsiniz. Engelleri açmak için çaba göstereceğiniz zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Hareketli zamanlar içindesiniz. Kardeşlerinizle ilgili konular önem kazanabilir. Gün içinde eğitimler düzenleyebilirsiniz. Zihinsel konularda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda önemli kararlar alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kendinize zaman ayırmak için işlerinizi kolayca toparlamak isteyebilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni fikirler yaratabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda hâkimiyet kurmak isteyebilirsiniz. Gün içinde gizli kalmış konular sizi rahatsız edebilir. Bunlarla başa çıkmak için dönüşüm gerçekleştirmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz fazla olan olaylarda dönüşüm yaşayacağınız zamanlar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha ileri gitmek isteyebilirsiniz.  İstikrarlı bir başarı için işlerinizin yönlerini netleştirmek isteyeceksiniz. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylardan dolayı canınız sıkılabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Sabırlı olmanızda fayda var. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla baskı hissedebilirsiniz. Mücadele içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi gelecek beklentileriniz oluşturabilir. Yaptığınız planlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu durum keyfinizi kaçırabilir. Kişisel olarak kendinizi dönüşüm içinde hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunu konularda mücadele içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla ilgili konularda etkin olabilirsiniz. Gün içinde ön planda olmak isteyebilirsiniz. Bir olayı sonuca bağlayabilirsiniz. Bir işi geliştirmek için sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Devletle ilgili konular ortaya gelebilir. İstikrarlı bir başarı için çaba göstermeniz gerekecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni bilgiler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Uğraştığınız işler hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.  Yolculuklar planlamak için uygun bir gün. Kendi sınırlarınızı aşmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla ileriye götürmek için mücadele verebilirsiniz. Uluslararası konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Süleyman Dağdartan
Süleyman DağdartanEkmek Yerine Tuzlu Kek
Güney Güneyan
Güney GüneyanBencillik ve İllüzyon
Duygu Bay
Duygu BayDört büyük moda haftasında öne çıkan 9 sonbahar/kış 2020 trendi
Uzm Dyt Elif Erkin
Uzm Dyt Elif ErkinKış HAstalıklarında Beslenme
Şebnem Kandıralı Yıldırım
Şebnem Kandıralı YıldırımÖdem ve Bitki Çayları
Dr. Rıdvan Üney
Dr. Rıdvan ÜneyVirüsün Psikolojik Etkisi
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AtabayYakın Görme Bozukluğu
Dr. Dt. Ömür Öztürk
Dr. Dt. Ömür ÖztürkDiş eti kanaması hastalık habercisi olabilir!
Kübra Kağan
Kübra Kağanİkinci Tiflis kuşatması
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinÖfke kontrolünü nasıl sağlarım?
En Çok İzlenen Videolar
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı
9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri9-15 Mart Gökyüzü Enerjileri
Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaEda İle Ne Konuştuk? - Sibil Çetinkaya

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşkta sıkıntılar olabilir

Aşkta sıkıntılar olabilir

Nova Norda: ‘Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum’

Nova Norda: ‘Gerçekten yaşamadığım bir şeyi anlatamıyorum’

Deri iltihabını yok eden ev yapımı sabun

Deri iltihabını yok eden ev yapımı sabun

Aylin Çetinkaya’dan ipuçları: 2020’nin en popüler güzellik uygulamaları!

Aylin Çetinkaya’dan ipuçları: 2020’nin en popüler güzellik uygulamaları!

Sıradaki Haber