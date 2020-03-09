Aso Nedir? Aso Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
ASO kan tahlillerinde görülen bir değerdir. Vücudun mikroplara karşı geliştirdiği savunma mekanizmasının en önemli olan antikorlarından biridir. ASO değeri kandaki düşüşü veya yükselişi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. ASO ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için hazırladık.
ASO kan değerlerinde hem yetişkinde hem de çocuklarda bakılsa da daha çok çocuklarda bakılır. ASO testi vücutta bir enfeksiyonun olup olmadığının belirlenmesi için yapılmaktadır. ASO değeri nedir? ASO değeri neden yüksek veya düşük çıkar gibi soruların cevapları çok merak ediliyor. Cevaplar yazımızda yer alıyor.
ASO Nedir?
ASO, “Antistreptolizin O” isimli testin kısaltmasıdır. ASO kişide hemolitik streptokok adlı bakterinin salgılıyor olduğu streptolizin adındaki toksinin var olup olmadığını araştıran bir testtir. Tıpta “A grubu beta hemolitik streptokok” olarak bilinen ve kişilerde öksürük, hapşırık gibi salgıların damlacıklar halinde havaya karışıp, havada uzun süre asılı kalan damlacıkların bir başkasını enfekte etmesi ile yayılır. ASO testi ile bu bakterinin insan vücuduna girip girmediği salgıladığı streptolizin ile belirler.
Fakat ASO testinde genel olarak akut hastalık geçiren kişilerde çok fazla ASO değeri yükselmez fakat iyileşme döneminde çok daha yüksektir. Doktorlar için iyi bir ayırıcı bulgu olsa da bu her zaman bu şekilde görülmez. ASO değerleri bazı kişilerde yeni enfeksiyon oluşumu varken çok yüksek değer belirtmediği için test mutlaka belirli aralıklar ile tekrar yapılmalıdır.
ASO Kan Değeri Kaç Olmalı?
Streptokok vücuda girdiğinden ilk üç haftasına kadar belirti göstermez. ASO testindeki referans aralıkları yetişkinlerde < 200 IU/ML değerinde iken çocuklarda ise < 150 IU/ML değerindedir. Vücuda hemolitik streptokokun girişinin ardından 1 ila 3 haftadan sonra bu değer yükselir.
ASO Yüksekliği Nedir?
ASO değerinin referans değerlerden daha yüksek çıkması durumuna ASO yüksekliği denilmektedir. ASO yüksekliği olan kişinin hemolitik streptokok tarafından enfeksiyon geçirdiğinin bir göstergesidir. ASO değerlerin de bazı karaciğer hastalıklarında yalancı bir yükselme görülebilmektedir.
ASO Yüksekliği Belirtileri Nelerdir?
Baş ağrısı
Cilt yüzeyinde şişlik, ısı artışı, kızarıklık, döküntü görülmesi
Yüksek ateş
Yutkunma sırasında boğazda ağrı
Bademciklerin iltihabı
Boğaz yanması
Boyundaki lenf bezlerinin şişliği
Midede ağrı
Kusma ve bulantı
İştah azalması
Halsizlik
ASO Yüksekliği Neden Önemlidir?
Hemolitik streptokokun oluşturduğu enfeksiyon tedavisi yapılmadığı zaman kalp romatizması, kalp zarı iltihaplanması, böbrek yetmezliği, böbrek iltihabı gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir. Mutlaka tedavisi yapılmalıdır.
ASO Düşüklüğü Nedir?
Kan testinde ASO değerinin düşük olması kişide hemolitik streptokok adlı bakterinin bulunmadığı anlamına gelmektedir.