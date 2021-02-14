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14.02.2021 - 13:29 |

Astigmat Nedir, Dereceleri Nelerdir? Astigmat Olanlar Nasıl Görür?

Astigmat, bulanık görülmeye sebep olan yaygın bir görme hastalığıdır. Korneanın düzensiz bir biçimde ya da kimi zaman gözün içerisindeki lensin eğriliği sebebiyle oluşur. Peki, astigmat nedir? Astigmat dereceleri nelerdir? Astigmat olan kişiler nasıl görür? İşte astigmat hastalığı ile alakalı tüm detaylar.

Astigmat Nedir, Dereceleri Nelerdir? Astigmat Olanlar Nasıl Görür?
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Astigmat; korneanın biçiminde yer alan kusurlardan ötürü bireyin çift ve bulanık görmesine sebep olan bir görme sorunudur. Miyop ve hipermetrop gibi gözün kırma sorunlarından birisi olan astigmat hastalığında, kornea ışığı değişik bir kuvvette kırarak ışınlar birden fazla noktaya düşerler. Bu yüzden birey nesneleri kesin bir şekilde göremeyip, kırık ve bulanık görür.

Astigmat, genel olarak genetik bir hastalıktır ancak göz ile alakalı cerrahi operasyon veya gözün yaralanması da bu problemin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Göz ve baş ağrısı, çift ve bulanık görme, gözün etrafında ağrı, astigmat hastalığının en yaygın bulguları içerisinde yer alır. Astigmatın bulguları, derecesine göre bireyden bireye değişim gösterir. Problemin çözülmesi için kontakt lens veya gözlük kullanılır. Rahatsızlığın tam olarak iyileşmesi açısından lazer ameliyatı yapılması önemlidir. 

Astigmat Nedir?

Kornea normal olarak yuvarlak biçimde olup, çapları birbirine eşittir. Astigmat hastalarında korneanın biçimi yuvarlak biçimde değildir. Oval bir şekli bulunan korneadaki bu eğrilik, kornea tabakasına gelen ışığın kırılma sırasında retinaya yansıtılırken, doğru olan noktaya düşmesine engel olmaktadır.

Gözde oluşan bu kırma sorunu, retinada iki görünümün oluşmasına sebebiyet verir. Birçok insanda küçük dereceli astigmat olsa da problem büyümeden fark edilmemektedir. Fakat astigmat derecesi yüksek olan bireyler, etraflarındaki nesneleri çarpık, bulanık veya gölgeli bir biçimde görürler. 

Astigmat Dereceleri Nelerdir?

Astigmat dereceleri;

- 0,50-1,00 arasındaki astigmat dereceleri: Bu derecedeki hastalar adına ciddi bir risk bulunmamaktadır. Bundan ötürü korkmalarına gerek yoktur. Gözlük kullanma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak sürekli doktor kontrolleri şarttır. 

- 1,00-4,00 arasındaki astigmat dereceleri: Bu derecelere sahip olan kişiler, miyop veya hipermetrop gibi kusurlar da göz kusurlarını beraberinde getirir. Bu yüzden gözlük kullanmak esastır. Sürekli ve rutin göz kontrolü olmak tavsiye edilmektedir. 

- 4,00 ve üzerindeki astigmat dereceleri: Göz problemine neden olur. Gözlerin muayenesi kesinlikle şarttır. Gözlük kullanmak gerekir. Gözleri yoracak etmenlerden kaçınmak gerekir. 

Astigmat Olanlar Nasıl Görür?

Kişilerin çift ve bulanık görmesine sebep olan bir görme sorunu olarak belirtilen astigmatta kornea, ışığı değişik bir güç ile kırar ve ışınlar ise birden fazla noktaya düşer. Bununla beraber hasta, nesneleri kesin bir biçimde göremez, kırık ve bulanık görür. Astigmatlı kişiler hem uzağı hem de yakını bulanık görür. Bunun yanı sıra astigmatı yüksek olan kişiler net görememenin dışında belli baş ve göz ağrısı çekerler. 

Astigmat Belirtileri Nelerdir? 

Astigmatta yaygın bir şekilde görülen bulgular; 

- Gözlerde aşırı derecede kayma,

- Bütün mesafelerde bozuk ya da bulanık görme,

- Baş ağrısı,

- Gece araba sürmede zorluk çekme,

- Gözün uzun süreli odaklanmasını gerektiren aktivitelerde gözlerin yorulması,

- Ciddi olan vakalarda çift görme durumu. 

Bu bulgulara sahip olan bireylerin mutlaka olarak bir göz testi yaptırması oldukça önemlidir. 

Astigmat Tedavisi

Astigmat tedavisi; kontakt lensin ve gözlük dışında lazer ya da göz içi mercek ameliyatıyla tedavi edilmektedir. Astigmat hastalığının tedavi edilmesi adına belirtilerin dikkate alınması oldukça önemlidir. Bununla beraber ilerleyen astigmat hastalığı, kişiye ciddi anlamda olumsuz etkiler sağlayabilir. Bu yüzden astigmat belirtilerinin ilerlemesi durumunda alanında uzman bir doktora görünmek oldukça faydalı olacaktır. 

 

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