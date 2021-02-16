Astım Nedir, Neden Olur? Astım Krizi Nasıl Hafifletilir, Nasıl Geçer?

Astım hastalığı erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha fazla gerçekleşmektedir. Yetişkin bireylerde astım, kadınlarda erkeklere oranla daha yaygındır. Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 250.000 kişi astım hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmektedir.

Astım Nedir, Neden Olur?

Astım hastalığı, solunum yollarında meydana gelen, tedavi edilemeyen bir hastalıktır. Hastalık kişilerin solumasını kısıtlayarak akciğerlerde daralmaya ve iltihaplanmaya neden olur. Astım hastalığının gelişimi sırasında kişilerin hava yollarında şişlikler oluşur ve hastanın bazı maddelere karşı hassasiyetleri gelişir. Artmakta olan hassasiyet herhangi bir reaksiyona sebep olduğunda hava yollarının kontrolünü sağlayan kaslarda gerilme gerçekleşir. Bu yapılırken hava yollarını daha da daraltabilir ve aşırı bir sümük üretimini tetikleyebilir.



Astım hastası olan bir kişide hava yollarının iç duvarları yani bronşiyal tüpler iltihaplanır ya da şişer. Bu iltihaplanma ve şişme solunum yollarını olası bir tahrişe karşı ciddi derecede duyarlı hale getirir ve bu sebeple alerjik reaksiyonlara karşı kişilerin duyarlılıklarını arttırır.

Astım hastalığı hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra:

​​​​​Herhangi bir duruma karşı alerjisi olan kişiler,

Tütün ve tütün ürünleri tüketenler,

Hava kalitesi iyi olmayan şehirlerde ikamet eden insanlar,

Ailesinden herhangi birinde astım hastası olan ya da herhangi bir duruma karşı alerjisi olan kişiler astım için risk grubu içerisindedir.

Astım Krizi Nasıl Hafifletilir, Nasıl Geçer?

Astım krizinin önlenebilmesi için erken uyarı işaretlerinin iyi tanımlanması gerekmektedir. Erken uyarı işaretleri astım hastalarında atağın hemen öncesinde meydana gelmiş olan değişikliklerdir. Gerçekleşen bu değişiklikler astım krizi semptomlarından hemen önce başlar ve astımın kötüleşmeye başladığını göstermekte olan ön işaretlerdir. Genel anlamda astım krizi erken semptomları günlük aktivitelerinizi engelleyecek kadar şiddetli değildir. Bu belirtilerin fark edilmesi ile astım krizi durdurulabilir veya daha kötüye ilerlemesi engellenebilir. Astım krizinin erken uyarı işaretleri şunlardır:

Gece yaşanan sık öksürük,

Nefes darlığı,

Egzersiz sırasında güçsüzlük hissi,

Kolay üzülmek

Anksiyete, yorgunluk ve huysuzluk hali,

Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı

Baş ve boğaz ağrısı

Alerji belirtileri, hapşırma gibi durumlar yaşamak,

Gece astımı sebebiyle uyku problemleri yaşamak.

Astım Krizinin Önlenmesi İsteniyorsa:

Alerji Testi: Yapılacak olan alerji testleri sayesinde herhangi bir alerjene karşı hassasiyet öğrenilebilir ve bu alerjen ile karşılaşılması durumunda hızlı tedavi gerçekleştirilebilir.

Tetikleyicileri Öğrenmek: Astım krizlerine sebep olan dış sebep tetikleyici unsurlar ise bu unsurlara maruz kalmaktan kaçınarak olası bir astım krizi engellenebilir.

Yüzünüzü Sıcak Tutun: Eğer gerçekleşen astım krizi soğuk bir havada egzersiz yapıyor iken meydana geliyorsa ısınma gerçekleşene kadar yüzünüzü bir eşarp ya da maske ile kapatın.

Ellerin Sık Yıkanması: Astım hastalığına sahip olan kişilerin ellerini sık sık yıkaması solunum yolları ile yakalanan soğuk algınlığı virüsüne yakalanma riskini azaltacaktır. Bu sebeple astım krizinin engellenmesi daha rahat sağlanacaktır.