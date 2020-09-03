Asude İsminin Anlamı Nedir? Asude Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asude ismi Farsça kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye Farsçadan geçerek kullanılmaya başlamıştır.



Asude Ne Demek?



Okunuş ve telaffuzda olarak canlı olduğu için anne ve babalar tarafından kız çocuklarına verilen bir isimdir. Asude, rahat ve huzurlu olan anlamına gelir.



Asude ismi sakin ve çok hareketli olmayan kişiler için kullanılan bir addır. Asude, sessiz ve sakin anlamına gelir. Güzel anlamlar içerdiğinden dolayı Asude ismi kız çocuklarına konulabilecek bir isimdir.



Asude, sükuta eren ve rahatlayan anlamlarını taşır. Keder ve sıkıntıdan uzak demektir. Sözlükte rahat ve sakin anlamları da mevcuttur. Doğacak kız çocuklarına Asude gibi sesiz, sakin ve huzurlu olması, keder içinde olmaması için ad olarak kullanılabilir.



Türkiye'de beğenilerek kullanılan Asude ismi, kendi halinde yaşayan mutlu kadınları tanımlarken kullanılır. Türkiye'de bu isme sahip 6227 kişi bulunur. Çocukları için az kullanılan ve diğer isimlerden farklı bir isim seçmek isteyen anne ve babalar için Asude ismi idealdir.



Asude Kur'an'da Geçiyor mu?



Çocuklarına isim arayan anne ve babalar için koyacakları ismin taşıması gereken birkaç şart vardır. Az kullanılması, anlamının güzel olması, Kur'an'da geçmesi gibi konular önemlidir. Ayrıca İslam'a uygun isim koymak Müslüman olan her ebeveynin yerine getirmesi gereken bir görevdir.



Asude ismi Kur'an'da geçmemesine rağmen güzel, olumlu ve pozitif anlamlara sahip bir isimdir. Asude ismini çocuklara koymanın İslam'da bir yükümlülüğü yoktur. İslami açıdan çocuklara verilmemesi gereken isimler listesinde Asude ismi yer almamaktadır. Anlamının güzelliğinden dolayı beğenildiği taktirde kız çocuklarına bu isim verilebilir.