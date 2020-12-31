Hayallere yolculuk

Öncelikle hayaliniz nedir?

Peki, hayalinizi gerçekleştirmek için adım attınız mı? Yoksa henüz harekete geçmediniz mi? Veya belki de ne yapacağınız konusunda net değilsiniz. Seçtiğiniz şeyin doğru olup olmadığından emin değilsiniz.

İsterseniz en baştan başlayalım, seçiminiz doğru mu?

Kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

Çocukken yapmaktan en keyif aldığınız şey neydi?

Neler sizi heyecanlandırır?

Nelerden konuşmaktan keyif alırsınız? Uzun süre hangi konuda konuşabilirsiniz sıkılmadan?

Bir kitapçıya gittiğinizde hangi türlere yönelirsiniz?

İnsanlar size en çok hangi konuda gelir?

Eğer sadece bir işi yapmak için yaparsanız başarılı olmanız zor olabilir ama sizi heyecanlandıran bir iş yapıyorsanız başarısız olmanız bence neredeyse imkânsızdır.

Yukarıda sorduğunuz soruların cevapları sizi ilk sorumuzdaki hayalinize yönlendiriyorsa aynen devam!

Yapmak istediğiniz şeyden emin olmak için -ben de uygularım bunu- bir işaret isteyin. Genelde arka arkaya tesadüf görünümünde işaretler gelecektir. Zaten tesadüf diye bir şey yoktur.

Hayaliniz konusunda netsiniz, kararınızı verdiniz. Hemen şimdi birkaç cümle ile hayalinizi yazın lütfen. Nasıl bir şey istiyorsunuz? İlla iş olacak değil ya, mutlu ve uzun soluklu bir ilişki ya da başka bir şey de olabilir; yazın. Bu konuda kendinize sınır koymayın. Ve şu çok önemli; “nasıl olacak” kısmına takılmayın. Çünkü kontrolcü beyniniz size “hop dur bakalım, istiyorsun da nasıl olacak” diyecek ya da bir sonraki aşamada önünüze engeller çıkaracak. Şimdilik zihninizi duymamaya çalışın. Biliyorum söylemesi kolay. Başlarda ben de zorlandım ama denedikçe uzmanlaşacaksınız, yeter ki kararlı olun.

Gerçek olmasını istediğimiz şeyi yazdık, sıra geldi işaretleri takip etmeye. Hemen ardından harekete geçmeye!

Hareket geçmek için bazen küçücük bir adım bile yeterli olur. Bu minik adım, arkasından çorap söküğü gibi gelecek olayların başlangıcı olabilir. Bu atölyeye katılmanız da bir ilk adım!

Harekete geçerken önemli konulardan bir tanesi de size manevi olarak destek olmayacak, size inanmayan insanlarla hayalinizi paylaşmamanız. Çünkü onlar size inanmayacak, korkularını sizin üzerinizden yaşayacak. Sizinle heyecanlanacak, yapabileceğinize yürekten inanacak insanlara söylemenizi öneriyorum. Bu konuyu çok önemsediğim için kitabımda detaylı yer vermiştim.

Bu arada zihinsel hazırlığımızı pekiştiriyoruz. Yukarıda yazdığım gibi, nasıl olacağına değil, gerçekleşmiş haline! Bunu kolaylaştırmak için taktikler:

Mutlu bir ilişki ise istediğiniz, sorunlu ilişkiler yaşan insanlardan uzak durup mutlu çiftlere yakın durmak. Mutlu aşk hikayeleri okumak, izlemek vs… Ürün veya hizmetinizden bir marka mı yaratmak istiyorsunuz? Markaların doğuş hikayelerini okuyun, başarılı girişimcilerle ilgili filmleri izleyin, bol bol başarı hikayesi okuyun. Yapmak istediğiniz şeyi başarıyla yapan biri varsa onu sosyal medyadan takip edin, hatta mümkünse ondan ürün/hizmet alın. Bu işi nasıl yapıyor, neyi farklı yapıyor, ne söylüyor, bir bakın. Mutlu ve başarılı olduğunu düşündüğünüz insanlar nasıl yaşıyor?

Bunları düzenli yaptıkça “nasıl olacak” diyip olumsuzlukları sıralayan, bahane üreten o sevgili korumacı zihnimizi ters köşeye yatırmış olacak, zihnimizi hayalimize destek verir hale getireceğiz.

Hayalinizi gerçekleştirdiğiniz harika bir yıl diliyorum.