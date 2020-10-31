Nasıl Taşınılır?

Taşınma Sürecinden Çıkardığım Dersler

Yakın zamanda taşınmış biri olarak deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

Oldukça sancılı bir süreç yaşadım. Olayın en önemli kısmının ev bulmak olduğunu düşündüğüm için iki ayım ev aramak ile geçti. Çünkü istediğim bölgede kentsel dönüşümden dolayı ev yoktu. Düzgün bir ev arıyorsanız neredeyse 20 kişi aynı anda eve bakıyor, ev sahibi kimi isterse ona veriyor. Öyle ev sahipleri ile karşılaştım ki insan birlikte olacağı insanda o kadar kriter aramaz:

1 yıl sonrası için tahliye kağıdı

Karı koca memur olacak, iki de memur kefil getirecekler

6 aylık, 1 yıllık kira peşin

Evli ama çocuksuz

Baktığım dairelerden biri, komisyoncunun 20 yıllık bina dediği, meğer 40 küsur yıllıkmış. “Bilmiyorduk” diyorlar bir de. Bilmemesi mümkün mü? Bence hiç değil. Çıkarılacak ders: Önce evin sigortasını isteyip binanın yapım yılını mutlaka kontrol edin. Kontrollerinizi bitirmeden parasını ödemeyin.

Neyse tüm bu saçmalıklar arasında iki ay geçti, sonunda bir ev bulabildim. Çok içime sindi mi? Elbette hayır. Aradığım kriterlere en yakın olan buydu. Eve sığabilmek için de eşya azalttım.

Kontrat yapıldı, depozit, komisyon vs. için paralar ödendi. Evde ufak tefek eksiklikler var, demirbaş olarak. “Biz halledeceğiz” dedi emlakçı. Bekle ki gelsin. Adam ortada yok. Çıkarılacak ders: Bütün işler bitmeden parayı tam ödeme.

Eh artık yapacak bir şey yok, boyacı ve ustalar getirildi, ödemeleri yapıldı. Neyse boyacı evi sorunsuz teslim etti ama onun da parası önden verilmemeli. Sıra taşınmada. Referanslı bir nakliye şirketi ile anlaştık.

-Dolabı monte ediyor musunuz?

-Tabii yapıyoruz montaj.

-Şu hizmetiniz var mı?

-Evet, var.

-Tamam o zaman. Ben kutuların üstüne yazdım, okuyup ait oldukları odaya koyarsınız.

-Peki.

Eşyalar evden çıkarken her şey sarıldı, toplandı, gayet güzel boşaltıldı. Yeni eve eşyalar çıkarıldıktan sonra ise kâbus başladı. Bütün kolileri salona yığdılar. Yeni boya yapılmış duvarlar çizildi. Girişten buzdolabını hiç bakmadan geçirmeye çalışırken kartonpiyerin bir bölümü kırıldı. Çamaşır makinesini güya bağladılar ama hortum sıkıştığı için makine çalışmadı. Yapacaklarını söyledikleri hiçbir şeyi yapmadılar. Çıkarılacak ders: Nakliye firması ile mutlaka yapılacakların tek tek yazıldığı bir sözleşme yap.

Taşınma yarım yamalak olunca yapılacak işler arttı ve her bir iş için ayrı usta çağırmak gerekti. Birinin, “Bu üç lira, bu beş lira” diye gösterdiği malzemeye “beş liralık olsun” deyip arkamı döndüğümde ucuzunu taktığını tesadüfen gördüm. İşi yarım bırakıp “Malzeme bitti, sonra geleyim” diyen de cabası. Çıkarılacak ders: Fiyat sormadan başlatma, malzeme kullanırken başında durup ne kullandıklarına dikkat et. İşi bitirmeden ücret ödeme. Ben yandım, siz yanmayın.

Önceki taşınmamda tüm tadilat işleri için becerikli bir usta ile anlaşmıştım ve o kadar rahat etmiştim ki… Eğer bulabiliyorsanız bir kişi ile tüm işler için anlaşın, çok daha hızlı ve temiz iş çıkıyor. Stres yaşamıyorsunuz. Fiyat olarak da daha uygun oluyor. Ama, işinin ehli olmayan “Onu da yaparım, bunu da hallederim” diyenlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. İş yarım kalıyor, iki kere para ödüyorsunuz ve kazıklandığınız için sinirleriniz yıpranıyor. Temizlik konusuna hiç girmiyorum, dışardan kim gelirse gelsin evde galoş takmak filan nerede? Evi arındırayım derken o eller bir hafta sudan çıkmıyor.

Ne yaparsanız yapın 15 günden önce yerleşemiyorsunuz. Tam yerleşmek ise iki ay diyebilirim. Artık bitirmem lazım, usta sesleniyor. İyi şeylerle bitirelim. Yeni evin güzel enerjiler, uğur ve şans getireceğine inanıyorum.

Çünkü iyi şeyler hep olur.