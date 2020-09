Ata İsminin Anlamı Nedir? Ata Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ata, Türkçe dil köküne mensup bir isimdir. Hem anlam hem de dil kökü sebebi ile çoğu aile tarafından erkek çocukları için olabilecek isim listesine eklenmektedir.



Ata Ne Demek?



Ata, en genel hali ile soy belirten bir isimdir. Genel Türkçe sözlükte yer aldığı üzere bu ismin ilk anlamı “baba” şeklindedir. Ancak kişinin anne ve baba tarafından olan büyükbabalarından her biri de ata olarak ifade edilir. Daha da genel bir yaklaşım gerekirse kişinin geçmişte yaşayan büyüklerinin her biri atadır. Bazı kaynaklara göre Ata isminin anlamı bağış ve ihsan olarak açıklanmaktadır. Her iki bakımdan da Ata ismi, güzel bir anlamı temsil etmektedir.



Ata ismini taşıyan bireyler çalışkan yapıları ile dikkat çekerler. İş yaşamında olduğu kadar aile ve arkadaş ilişkilerinde de oldukça başarılı ve çevredeki insanlar tarafından sevilen bir yapıları vardır. Buna karşılık duyguları aktarma konusunda ketum bir karakterleri vardır. Ancak iyi bir dost olmayı her zaman becerirler. Özellikle arkadaş ilişkilerinde güvenilir olmaları ile ön plana çıkarlar. Ancak karşı tarafa verilen bu aşırı güvenin bazı zamanlarda kötüye kullanıldığı da olmaktadır. Ata ismine sahip kimselerin mantık becerileri de en üst sevidedir ve herhangi bir problemi çözerken de bunu kullanırlar.



Ata İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Ata, anlam itibari ile Kur’an-ı Kerim içerisinde yer almayan bir isimdir. Ancak saygın devlet büyüklerinin ve bazı din alimlerinin bu isimle bağlantılı oldukları bilinmektedir. Bu bakımdan Ata, uzunca bir süredir ülkemizde erkek çocuklar rahatlıkla kullanılmaktadır.