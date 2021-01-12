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12.01.2021 - 10:14 |

Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ateş Nasıl Düşürülür?

Gerek yetişkinlerde gerek çocuklarda ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? Ateş nasıl düşürülür? Bitkisel çözümleri var mıdır? İşte, tüm detaylar.

Ateşe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Ateş Nasıl Düşürülür?
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 Ateş, vücut ısısının 38 ° C'nin üzerinde artmasıdır ve sıklıkla buna neden olan hastalığın belirtileri eşlik eder. Bir enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için vücudun normal bir tepkisidir.

 Ateşe Ne İyi Gelir?

 Ateş çoğunlukla vücudun kendisini viral, bakteriyel veya paraziter bir enfeksiyona karşı savunduğunu gösteren sinyaldir. Pek çok yaygın bulaşıcı hastalıkta ( nazofarenjit, bronşit, bademcik iltihabı, akut otitis ...) yaygındır ve hatta ilk nedendir.

 Çocuk veya yetişkin ateşi iyi idare edebiliyorsa, ateşi düşürmeye gerek yoktur. Çünkü ateş, hastalığın evrimini takip etmek için toplanması en kolay gösterge olmaya devam ediyor. Örneğin, bir tedavi verirseniz, işe yarayıp yaramadığını değerlendirebilmeniz gerekir.

 Ateşli biriyle baş etmek zorunda kalmanın ilk tepkisi, onu soymaktır. Hastanelerin pediatri bölümlerinde çocukları üstsüz bırakmaktan çekinmiyoruz. Oda ısıtmasını 18 dereceye düşürmeyi ve battaniyeleri kaldırın. Termal şoka neden olmamak için sıcaklığı kademeli olarak düşürdüğünüzden emin olun.

 Düzenli olarak ve az miktarlarda su içmek hastaya ateş durumunda da tavsiye edilir. Ayrıca, kurutmadan alnınıza ve boynunuzun arkasına, hatta vücudunuza soğuk su sıkabilirsiniz, çünkü suyun buharlaşmasına izin vererek vücut soğur.

 Ateş Nasıl Geçer?

 Sıcaklığı düşürmek için artık soğuk bir banyo yapılması tavsiye edilmemektedir. Aslında ateşli kişide rahatsızlığa neden olma eğilimindedir. Bununla birlikte, aşırı terleme durumunda, hızlı bir duşun yanı sıra temiz kıyafetler iyi gelecektir.

 Ateşi düşürmek için ateş düşürücü tedavi verilmesi tavsiye edilir. Parasetamol (veya asetaminofen) ilk hat etmektir. Antiinflamatuar ilaçlar (ibuprofen gibi) da etkili olabilir. Aspirin gelince çocuklar için tavsiye edilmez.

 Bazı bitkiler de sıcaklığı düşürmeye yardımcı olabilir. Antik çağda zaten kullanılan, kaynatma işleminde tüketilen söğüt yaprakları aynı zamanda ateş düşürücü olarak da işlev görür. Bitki çayını sevmiyorsanız kapsül şeklinde almanız mümkündür.

 Antimikrobiyal özelliklere sahip olan kekiği (ateş genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanır), terlemeyi teşvik ettiği bilinen ıhlamur çiçeklerini (ateşi düşürmeye yardımcı olur) ve son olarak çiçekleri tercih edin. Aynı zamanda antibakteriyel özelliklere sahip olan ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilecek papatya da kullanabilirsiniz.

 Ateş Nasıl Düşürülür?

 Ayaklarınızı sıcak suya batırarak başlayın, ardından bir çift çorabı soğuk suya batırın. Yatmadan önce sıkın ve giyin. Soğuk suyun etkisi vücut ısısını düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kanı ayağa yönlendirecek ve böylece kan dolaşımını artıracaktır. Ateş 48 saatten fazla sürüyorsa ve buna şiddetli baş ağrıları, boyun tutulması ve kusma eşlik ediyorsa bir doktora görünmek önemlidir.

 Ateş, iyileşmede önemli bir rol oynadığından, düşürmek için hemen herhangi bir tedavi yapılması önerilmez. Katlanılabilir olduğu sürece, en iyisi işini yapmasına izin vermek ve kendinizi bolca nemlendirmektir. Aşırı dozda ateş düşürücü ilaçlara dikkat edin.

 Ateş Neden Ortaya Çıkar?

 Diğer semptomlarla ilişkili olabilir veya olmayabilir. Bebeklerde, bazen idrar yolu enfeksiyonlarının veya kulak enfeksiyonlarının tek göze çarpan belirtisi olan izole ateşlerin görülmesi alışılmadık bir durum değildir.

 En ufak bir sıcaklık yükselişinde doktora görünmenin faydası yoktur. Çocuklarda ağrı veya endişe verici belirtiler (hipotoni, solunum güçlüğü, kafa karışıklığı, ense sertliği vb.) olmadığı sürece, konsültasyondan önce ateşin 3 gün devam edip etmediğini görmek mantıklıdır. En ufak bir şüphede (derin rahatsızlık, yoğun ağrı, hipotoni, uyuşukluk vb.) doktora danışmak gerekir.

 Son olarak, bazı durumlarda, ateş görünür bir neden olmaksızın (iki haftadan fazla) sürebilir: vakaların yarısında, kronik veya kalıcı bir enfeksiyon söz konusudur. Ancak, birçok vaka açıklanamamıştır. Bazı hematolojik, tümör veya sistemik hastalıklar böyle bir ateşe neden olabilir.

 41° C'yi geçmediği sürece ateşin kendisi tehlikeli değildir. Genellikle ebeveynler için bir endişe nedeni olsa da ciddiyetle eşanlamlı değildir. Bazı hafif hastalıklar vücut ısısında büyük bir artışa neden olurken, diğer çok ciddi durumlar (eğer varsa) çok düşük ateşle ilişkilidir.

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