Ateşli Havale Nedir, Belirtileri Nelerdir? Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ateşli havale, birçok hastalığın belirtisi olarak görülür.

Ateşli Havale Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Ateşli havale rahatsızlığı genellikle küçük çocuklarda oluşan ve bu ateşle beraber meydana gelen kasılma türleridir. Yaklaşık olarak 5 ay ve 6 yaş arası çocukların ateşli nöbet geçirmesi muhtemeldir. Yüksek ateş durumu çocuklarda iki yıl boyunca görülebilir. Ateşin neden olduğu her ne kadar bilinmese de virüslerin oluşumuyla meydana geldiği görülür. Yüksek ateş durumunda çocuk beyinlerinin yüksek ateşlere tepkisi görülebiliyor.

Ateşin bir anda yükselmesi durumunda acil bir doktora görünmekte fayda vardır. Yüksek ateş çok riskli bir belirtidir. Bu belirtinin hangi hastalığı gösterdiği doktor tarafından muayene edilerek anlaşılır. Ortaya çıkan belirtiler takip edilerek ve sürekli olarak ateşin ölçülmesi gerekir. Ateşin düşüp düşmediği anlık olarak kontrol edilir. Ölçülen ateş uzun bir süre düşmüyorsa, gerekli tedavi süreçlerinin acil olarak başlatılması gerekir. Yüksek ateşli havalenin en çok görülen belirtileri şu şekildedir;

Bilinç kayıpları

Yüksek ateş

Kasılma durumları

Kusma ve mide bulantısı

Baygınlık hali

Göz kaymaları

Vücudun kendini kilitlemesi

Çocuğunuzun Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon) Geçirdiği Nasıl Anlaşılır?

Çocuklar belirli dönemlerde yüksek ateş hastalığını yaşayabilir. Ateşin yükselmesi anne ve babaları endişe içine sokabilir. Fakat öncelikle ateş durumu her çocukta görülebilen bir durumdur. Ateşin derecesi ölçülerek öncelikle bazı ateş düşürücü hamleler yapılmalıdır. Yapılan işleme rağmen ateş düşmüyorsa acil bir doktora götürülmelidir.

Yüksek ateş hayati risk oluşturan bir durumdur. Pek çok belirti göstererek çocukların vücudunu kitler. Ateşin düşürülmesi bu sebeplerden dolayı büyük önem taşıyor. Çocukların yüksek ateş seviyesine ulaştığında yapılması gereken şeyler vardır. Yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;