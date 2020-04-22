Atlas Kumaş Nedir? Atlas Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Atlas kumaşının kıymeti dokunuşu üzerinden anlaşılır. Daha çok gümüş veya altın tellerle ile işlenmek suretiyle ele alınan atlas kumaş, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü ile beraber rahatlatıcı bir dokunuş sağlamaktadır. Ayrıca parlak bir görünüm verdiğini de söylemek mümkün.

Atlas Kumaş Nedir?

Atlas kumaş ipekli bir kumaş türüdür. Özellikle parlak olması ürünün en dikkat çekici özellikleri arasında yer alır. Yumuşak bir dokunuş sunması ile beraber kaygan hissi kıyafetlerde büyük rahatlık sağlamaktadır. Saten kumaş olarak da bilinmesinin yanı sıra, çok eski dönemlerden bu yana kullanılan en önemli kumaş türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle dünyanın pek çok yerinde moda dünyası için önemli kumaşlardan biridir.

Atlas Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Atlas kumaşın pek çok değişik özelliğini ve niteliğini saymak mümkündür.

- Parlak bir görünüme sahiptir.

- İpekli bir kumaş türüdür.

- Düz renkli üretimi gerçekleşir.

- Saten kumaş özelliği ile ayrıca sert bir yapıya sahiptir.

- Lüks ve sağlam bir kumaştır.

Bu gibi pek çok özelliği nedeniyle Atlas kumaş günümüzde moda dünyasının vazgeçilmez kumaşları arasında yer alıyor.