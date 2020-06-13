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13.06.2020 - 03:02 |

Aventurin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Aventurin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Daha çok yeşil rengi üzerinden bilinen aventurin taşı, aynı zamanda yıldız taşı olarak da bilinmektedir. Şans taşı anlamına gelen aventurin, insan sağlığı açısından da önemli faydalar sunuyor. Mücevher ve takı ile beraber süs eşyası olarak günümüzde özel biçimde hazırlanmaktadır. Peki, aventurin taşı nedir, nasıl oluşur? Aventurin taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu değerli taş hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Aventurin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Aventurin Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Diğer bir ismi ile yıldız taşı olarak bilinen aventurin taşı, farklı renkler üzerinden doğada yer alan en önemli madenlerden biridir. Genelde yeşil tonlarında bulunması ile beraber aynı zamanda mavi ile turuncu renkleri üzerinden de öne çıkıyor. Genelde çevredeki negatif enerjinin ortadan kalkmasına ve kişinin daha çok rahatlamasına imkan tanıyan bir özelliğe sahiptir. Doğal etkisi kaybolmadan hayat boyu kullanılabilir.

Aventurin Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Kuvars grubuna ait olan bir özel taş olarak aventurin, daha çok yeşil renkli olması ile mavi ve turuncu üzerinden de doğada bulunmaktadır. İçeriğinde zerrecikler halinde parıltılar yer alır. Metal parıltılar saçması ile beraber özel olarak tanecikli yapısı bulunur. Etkili şekilde farklı biçimler üzerinden işlenerek mücevher veya takı olarak değerlendirilir. Aynı zamanda kişinin daha sakin ve pozitif kalmasına imkan tanıyacak bir enerji yaymaktadır.

Kayaçların boşlukları arasından milyonlarca yıl içerisinde oluşan aventurin, aynı zamanda volkanik patlamaların etkisiyle de günümüze kadar gelmiştir. Oluşumunda ayrıca birçok farklı bileşik ve mineral yapıda etkilidir. Sertlik derecesi 7 olan bu özel taş, böylece istenilen şekli alarak dayanıklı biçimde kullanım potansiyeli oluşturuyor. Ancak yine de kullanırken çok yüksek darbe almamasına özen gösterilmelidir.

Aventurin Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Aventurin taşı aynı zamanda diğer ismi olan Yıldız taşı şeklinde de bilinmektedir. Özellikle bu taş kalbin yakınında tutulduğu zaman negatif enerjiyi atıcı güçlü bir etkiye sahiptir. O yüzden cebinize taşıyabilir ya da kolye olarak değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda bileklik ya da birçok farklı süs eşyası üzerinden de ele almanız mümkün. Pürüzsüz ve parlak bir görüntüye sahip olan aventurin taşı, özel işlenmesi ve cilalanması ile beraber oldukça hoş bir görüntü sunmaktadır.

Özellikle ruhunuz sıkıldığında ve kalıplardan kurtulmak istediğiniz zaman, can sıkıntısını gidermek için en ideal taşlardan biridir. Milyonlarca yıl içerisinde biriktirdiği enerjiyi etkin şekilde yaymak suretiyle, çevredeki negatif enerjiyi pozitife çevirir. Bu taş özellikle insan sağlığı açısından sunduğu faydalar ile bir adım öne çıkıyor.

- Fiziksel güç ile beraber canlılığı arttırıcı bir etkiye sahiptir.
- Depresyona karşı etkilidir ve psikolojik açıdan kişinin olumlu düşünceler yakalamasına imkan tanır.
- Elektromanyetik kirliliğin önüne geçer.
- Kalp sağlığını korumak amaçlı etkilidir.
- Yine kendisini pozitif hissetmesine ve mutlu olmasına olanak tanır.
- Şans taşı olarak anlam ifade etmektedir.
- Tansiyonu dengeleyicidir.
- Gözleri dinlendirir.
- Bazı durumlar karşısında öfkeli olan kişilerin daha yumuşak bir yapıya gelmesine imkan tanır.
- Sakinlik ve stresi azaltması ile beraber daha akıllı ve mantıklı düşünmeye olanak sağlar.

Bu şekilde farklı özellikleri, anlamı ve faydaları ile beraber aventurin taşını değerlendirebilirsiniz. Takı ve mücevher ile beraber süs eşyaları üzerinden kullanım imkanı sunar.

 

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