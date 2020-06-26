Avokadoları dondururken, dondurma işleminin; besin içeriği, dokusu, rengi ve lezzeti üzerindeki etkilerini dikkate almak önemlidir.



Besin içeriği

Avokado, sağlıklı yağlar ve liflerin yanı sıra potasyum, folat, niasin ve B6, C, E ve K vitaminleri de dahil olmak üzere birçok sağlıklı bileşen içerir.

Dondurma işlemleri, gıdaların kalorisini, lifini veya mineral içeriğini önemli ölçüde etkilemez. Ancak B6 vitamini ve folat gibi suda çözünür vitamin seviyelerini azaltabilir.



Bununla birlikte, taze ürünlerdeki besinler de zamanla azalır. Bu nedenle, dondurma işleminden kaynaklanan besin kaybı önemli bir endişe kaynağı olmamalıdır.



Doku

Avokadonun dondurulması; onun pürüzsüz, kremsi dokusunu bozar. Dondurulduğunda, meyvenin suyu yapısını genişletir ve bozar.

Çözüldükten sonra avokado sümüksü, sulu ve aşırı yumuşak bir hale gelir.



Lezzet

Dondurmanın kendisi lezzeti önemli ölçüde etkilemese de, çeşitli yanlış dondurma işlemleri avokadonun lezzetini etkileyebilir.



Avokado nasıl dondurulur?

Bütün avokadolar çözüldükten sonra kahverengi ve yapışkan olurlar. Bu nedenle, dondurmadan önce onları kesmeli, ezmeli veya püre etmelisiniz.



Dondurulmuş avokado 4-6 aylık bir raf ömrüne sahiptir, ancak ilave koruyucu maddeler nedeniyle ticari ürünler daha uzun raf ömrüne sahip olabilir.

Olgun bir avokadoyu ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Daha sonra meyveyi elle veya bir mutfak robotu ile ezin veya püre haline getirin.



Guacamole yapıyorsanız, limon veya limon suyu ve diğer baharatları ekleyin. Ancak bu aşamada domates veya soğan gibi diğer sebzeleri eklemekten kaçının, çünkü bu besinler çözünme sırasında sularını serbest bırakma eğilimindedir.



Püreyi hava almayan kilitli bir torbaya yerleştirerek dondurucuya kaldırın.