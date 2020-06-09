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09.06.2020 - 02:31 |

Ay Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ay Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Toprak ana taşı adıyla da bilinen ay taşı son derece şifalı olmasıyla biliniyor. Tabiatın içinde yüzde doksan beş oranında beyaz renkte bulunur. Alternatif renkleri ise daha koyu olup çok daha değerli ve aynı oranda pahalıdır. Yarı şeffaf ve estetik bir görünüme sahip olan bu taşlar aynı zamanda son derece dayanıklı olmalarıyla biliniyor. İşte ay taşı hakkın da bilinmesi gerekenler.

Ay Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Ay Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da Moonstone adıyla bilinen ay taşlarının turuncu ve mavi renkli olan versiyonları da bulunmaktadır. Bu renkte olan çeşitleri daha çok kolye yapımında kullanılır.

Ay Taşı Nedir?

Tarihi ilk çağlara kadar uzanan ay taşı doğada işlenmemiş halde bulunur. Günümüze gelene kadar şifa ve mutluluk getirdiğine inanılan toprak ana taşları belli başlı işlemlerden geçirildikten sonra takıların yapımında ve süslenmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda Türkiye ve İran gibi ülkelerde tespih süslemelerinde de sıkça kullanılmaya başlanmıştır.

Ay Taşı Nasıl Oluşur?

Ay taşı milyonlarca yıllık bir süreçten sonra oluşumunu tamamlayan, son derece nadide taşlardır. Tamamen doğal süreçlerden geçerek oluşur. Dünyanın çeşitli ülkelerinde ve farklı coğrafi kesimlerinden çıkarılabilir. Ay taşı bakımından en zengin kıta ise Amerika kıtasıdır. Özellikle Brezilya ve Sri Lanka, bu taşı Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmektedir.

Ay Taşının Özellikleri

Bilinenin aksine ay taşları orta sertlikte bir yapıya sahiptir ve hassastır. Bu nedenle hem işlemden geçirilirken hem de takı ya da aksesuar olarak kullanılırken hassas davranılmalıdır. Işık ile etkileşime geçtiğinde yüzeyinde küçük, mavi ışıltılar oluşur. Maliyeti oldukça düşük olan bu taşlar kolaylıkla temin edilebilir. Hindistan'da doğanın bir hediyesi olarak görülen bu taşların yeri çok daha özeldir. Bu ülkede milyonlarca kişi tarafından bir şifa kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda evlenmek ve çocuk sahibi olmak isteyen kişiler de isteklerinin bu taşın enerjisiyle gerçekleşeceğine inanmaktadır. Mavi dışında gri, pembe ve mor gibi renkleri de mevcuttur. Bu renkteki ay taşları çok daha az bulunduğu için diğer çeşitlerine göre pahalıdır.

Ay Taşının Anlamı

Ay taşının adına ve anlamına dair iki farklı görüş mevcuttur. Bunlardan biri doğal taşlardan bazılarının aydan geldiğine inanan ve buna mukabil bu taşların da aydan geldiğini iddia eden görüştür. Bir diğer görüşe göreyse ayın parlaklığını yansıttığı için taşlara bu isim verilmiştir.

Ay Taşının Faydaları Nelerdir?

Ay taşı insan sağlığına doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı faydaların çeşitliliği ile birlikte diğer taşlardan ayrılmaktadır. Bu özel taşların hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yarar sağladığına inanılıyor. Etki ettiği alanların başında hafıza gelmektedir. Kolay ve çabuk unutan kişilerin hafıza sorunlarının peyderpey azalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu taş ile birlikte yatıldığı takdirde rüyaların hatırlanması da çok daha kolay oluyor. Tokluk hissi vermesi nedeniyle hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler de yanlarında ay taşından yapılmış bir aksesuar ya da takı taşıyabilir. Doğal bir ağrı kesicidir. Başta böbrek ve mide ağrıları olmak üzere her çeşit kronik ve akut seviyedeki ağrının azalmasında önemli rol oynar. Migren ağrılarından muzdarip olan kişiler de ay taşının yaydığı enerji ile birlikte eski sağlıklarına kavuşabilir.

 

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