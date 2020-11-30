Ay tutulması gerçekleşiyor

Bugün ne yapılabilir? Ay tutulmaları farkına varma, muhasebe etme ve sonuç çıkarma zamanlarıdır. İkizler’deki Ay tutulması bugünlerde düşünce düzeyinde daha anlaşılır bir iletişim kurmanın gerekli olduğunu anlatıyor. Fikirler, inançlar ve iletişim alanında karşıt tutumları bir araya getirmeye çalışalım. Zihinsel alanda sıkıntı yaşayabiliriz. Sosyal ve gruplarla ilgili koşullar daha çok dikkat çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde üzerimizde baskı kuran pek çok şey var. Düşüncelerimizde krizler, sıkışıklıklar boşalma eğiliminde. İyimser düşünmek pek kolay değil ancak kendimizi aşırı kastırmamalıyız. Özellikle akşam saatlerinde düşüncelerimizde daha yapıcı ve planlı olmaya bakalım fakat olumsuz bir tutuma kapılmamalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Timsah Akışta kalmayı gerektiren durumlar var. Maya takvimine göre bugün Timsah günündeyiz. Harekete geçmek için karar alacağız. Ancak bir yandan da karar vermek pek kolay olmayabilir. Duygusal alanda kendimizi reddedilme duygusundan kurtarmaya bakmalıyız. Düşüncelerimizi somut hale getirmeye çalışalım.