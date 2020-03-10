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10.03.2020 - 04:41 |

Ayak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ayak Yanması, Şişmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Ayaklarda hissedilen ağrılar, insanın yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bu ağrılar, çeşitli nedenlere bağlı şekilde meydana gelebilir. Ayak ağrısının sebebi olarak, insan vücudundaki birçok sorun gösterilebilir. İşte ayak ağrısı, şişlik, yanma durumu yaşayanlar için hangi bölümlere gidilmesi gerektiğine dair tüm detaylar.

Ayak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Ayak Yanması, Şişmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Özellikle ayaklardaki ağrıya şişme ve yanma eşlik ediyorsa, bunda birçok farklı problem aranabilir. Ayaklardaki sorunun niteliğine göre birçok farklı bölüm, konuyla ilgilenmektedir.

Ayak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Ayaklarda hissedilen ağrılar için başvurulan ilk tıbbi birim ortopedi bölümüdür. Ortopedi doktorları, ayak kemiklerinden kaynaklanan ağrı problemlerini tedavi edebilirler. Özellikle ağrının kaynağı çarpma, darbe gibi travmalar ise, bu durumda ortopedi uzmanlarına başvurulabilir. Bu çarpma ve darbeler kemiklerde kırık veya çatlak meydana getirmiş olabilir. Kemiklerde kırık ve çatlak gibi şikayetler, ortopedi doktorlarının uzmanlık alanıdır.

Yorucu işlerde çalışmak, fazlasıyla ayakta kalmak da ayak ağrısının bir nedenidir. Bu durumda ayaklardaki kemikler deforme olabilir. Özellikle kadınlarda sürekli topuklu ayakkabı kullanımı, kemiklerin deformasyonuna sebep olmaktadır. Ayak ağrısı bu gibi sorunlara bağlı ise, yine bir ortopedi uzmanından randevu almak fayda sağlar.

Ayaklardaki ağrının sebebi, beldeki sinirlerin sıkışması olabilir. Bel fıtığı, disk kayması gibi durumlar ayak ve bacaklarda ciddi ağrılara sebep olmaktadır. Bu tür durumların tedavisinde ortopedi uzmanları görev yaparlar.

Ayak ağrısının sebebi, sinirlerin sıkışması olduğunda beyin ve sinir cerrahisi bölümü de tercih edilebilir. Bu sorun için bir cerrahi müdahale söz konusu olduğunda genel cerrahi bölümünden de yardım alınabilir.

Ayak Yanması, Şişmesi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Ayaklardaki ağrı bazen çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. Ayaklarda yanma ve şişmeyle birlikte şiddetli ağrı hissediliyorsa, bunun nedeni birçok sorun olabilir. Ayaklardaki şişme damar tıkanıklığını gösterebilir. Veya ayaklardaki yanma, sinirlerde bir yıpranma, sıkışma, iltihaplanma gibi durumları gösterebilir. Böyle sorunlarda da yine öncelikle bir ortopedi uzmanına başvurmak yarar sağlayacaktır.

Ayaklarda şişme problemi, basit bir yorgunluğa bağlı şekilde ortaya çıkabilir. Fakat sorun sürekli şekilde devam ediyorsa, bacak ve ayaklardaki damarların kontrol edilmesi önerilmektedir. Bu durumda başvurulacak tıbbi birim, kalp ve damar cerrahisidir.

Kalp ve damar cerrahisi birimi, insan vücudundaki damarlara bağlı tüm sorunları tedavi eden bölümdür. Damarlardaki tıkanıklık, ayak ve bacaklardaki yoğun ağrı şikayetine de neden olabilmektedir. Ayak ağrısı ve şişme gibi sorunlarda bu bilgiler göz önüne alınmalıdır.

Ayaklardaki ağrının sebebi çeşitlidir. Buna göre tiroit hastalıkları, kalsiyum eksikliği, kemik erimesi, ayak ağrısı oluşturur. Bu tür sorunlarda ise bir iç hastalıkları uzmanına başvurmak doğru olacaktır.

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