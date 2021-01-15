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15.01.2021 - 17:25 |

Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yorgunluktan Ayak Ağrısı Normal Mi?

Günümüzde kişilerde ortaya çıkan pek çok hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. Kişilerde özellikle de ayak ağrısı çok fazla görülür. Ayak ağrısına iyi gelen tedaviler ve doğal çözümleri de bilmek gerekir. Ayak ağrısına ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yorgunluktan Ayak Ağrısı Normal Mi?
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 Ayak ağrısı günlük yoğun iş temposu, çeşitli hastalık belirtisi ve kireçlenme nedeni ile ortaya çıkabilir. Her yaştan insanlarda görülen ayak ağrısının belli başlı tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

 Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

 Ayak ağrıları çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Özellikle kaza, travma ve alınan darbeler nedeniyle ayak ağrıları meydana gelebilir. Pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkan ayak ağrılarını gidermek için bazı yöntemler kullanılabilir.

 Özellikle uzu süre ayakta kalan kişiler eve geldikleri zaman ayaklarını ılık suda bekletebilirler. Bu suyun içerisine bir miktar da tuz atılmalıdır. Ayaklar tuzlu suda 10 dakika bekletilir. Bu sayede ayakların ağrıları azalır ve kolay bir şekilde ödem atılır. Bu yöntem ile ağrılar periyodik olarak azalır. Ayak ağrılarını geçirmeye yönelik bazı ayak egzersizleri ve özel sporlar yapılır. Özellikle günde kırk beş dakika kadar yürüyüş yapmak ayak ağrılarının giderilmesini de sağlar.

 Kronik ayak ağrıları çeken kişiler mutlaka ortopedik ayakkabı tercih etmeliler. Ortopedik ayakkabılar ayakların daha rahat ve bir şekilde ayakta durmasını sağlar. Ayrıca ayakların sağlığını korumak için tırnak kesimlerine dikkat edilmelidir. Tırnakların fazla uzaması tırnak batması gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Tırnaklar eşit ve düz bir şekilde kesilmelidir.

 Yorgunluktan Ayak Ağrısı Normal mi?

 Ayaklar taşıyıcı görev gördükleri için gün boyu ayakta durmaların ardından yoğun bir rahatsızlık hissi yaşatır. Özellikle gün boyu ayakta duran kişilerde ayak ağrısı çok fazla görülür. Bu nedenle gün boyu yorgunluk oluştuğunda ayaklarda dayanılmaz ağrılar meydana gelebilir. O nedenle yorgunluktan ayak ağrısı normaldir. Bu ağrıların oluşmaması için özellikle ayakkabı seçimlerine de çok dikkat edilmesi gerekir.

 Sürekli ayakta duran kadınlar çok yüksek topuklu ayakkabı giymeliler. Yüksek topuklu ve sert ayakkabılar ayaklarda dayanılmaz ağrılar oluşturabilir. Ayrıca ayak ağrısına ne iyi gelir diye merak edenler doğru çözümler de üretebilirler. Yorgunluktan dolayı meydana gelen ayak ağrılarını gidermek için ayaklar tuzlu suda bekletilebilir. Ayrıca çeşitli egzersiz ve sporlar da yapılarak ayak dinlendirilir. Bu şekilde ayak sağlığına dikkat edilmelidir.

 Ayak Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

 Ayak ağrısının pek çok farklı nedenleri bulunmaktadır. Bu ağrılar yaşa ve kişinin fiziksel özelliklerine göre değişiklik gösterir. 50 Yaşın üzerinde olan kişilerde kireçlenme nedeni ile yüksek oranda ayak ağrısı görülebilir.

 Kireçlenmenin çözümü için de mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Kireçlenmeye neden olan etkenler giderildiği takdirde ayak ağrıları da hafifler. Kişilerde belli dönemlerde el ve ayaklarda ödem, şişkinlik meydana gelebilir. Ödem çoğu zaman kişilerin sağlıklı bir şekilde yürümesini de engeller. Yanlış ayakkabı kullanımı ayak ağrılarına neden olmaktadır. Uzun süre ayaklara küçük gelen ayakkabıların giyilmesi ayak ağrılarına neden olmaktadır. Ayakkabı seçiminde tam kalıp ve ayakkabı numarasına uygun ayakkabı seçimi yapılmalıdır. Bunun yanı sıra nasır ve düztabanlık da ayak ağrılarının en önemli nedenleri arasında yer alır.

 Ayak altında ve ya yanlarında çıkan nasırlar şiddetli ve kronik ayak ağrılarına neden olurlar. Bu nedenle fazla büyümüş nasırların doktor tarafından alınması gerekir. Aynı zamanda doğuştan düztaban olan kişilerde ayak ağrıları sık sık meydana gelir. Bu kişiler ortopedik tabaklar tercih etmeliler.

 Şiddetli ayak ağrılarının nedeni ne olursa olsun bu ağrıları gidermek için belli başlı yöntemler denenebilir. Özellikle ayaklar için özel spor ve egzersiz çeşitleri yapılır. Ayakların 3 dakika kadar ayağa kaldırılması da ayak ağrılarını hafifletir. Ayak ağrıları ile başa çıkmak isteyen kişiler her gün belli bir dakika orta tempoda yürümeliler. Bu şekilde bacak kasları da çalıştırılmış olur.

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