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12.02.2021 - 15:09 |

Ayak Parmaklarında Uyuşma Neden Olur? Ayak Parmaklarındaki Uyuşma Ve Hissizlik Nasıl Geçer?

Ayak uyuşması, bazen tek bazen de iki ayakta birden görülebilen hissizlik, karıncalanma, batma ya da yanma hissi şeklinde ortaya çıkar. Ayak uyuşması, bazen beraberinde başka semptomları da getirir. Genellikle ayak uyuşmasının basit bir açıklaması vardır. Ama önemli bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Ayak parmaklarında uyuşma neden olur? İşte, tüm detaylar.

Ayak Parmaklarında Uyuşma Neden Olur? Ayak Parmaklarındaki Uyuşma Ve Hissizlik Nasıl Geçer?
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Ayaktaki her uyuşma, endişelenmeyi gerektirmese de uzun süren ve sık tekrarlayan durumlarda bu belirtiyi ciddiye almak gerekir.

Ayak Parmaklarında Uyuşma Neden Olur?

Ayak parmaklarındaki uyuşmanın başlıca sebebi olarak sinir hasarlanması gösterilebilir. Sinirlerde meydana gelen bir hasar ya da kan dolaşımında meydana gelen bir sorun ayakta uyuşmaya neden olabilir. Ayaklarda geçmeyen uyuşma ve karıncalanmalar, ayakta durmada güçlük çekmeye, araba sürmekte ve yürümekte zorlanmaya neden olabilir. Uzun süreli ayaklardaki uyuşma dikkate alınarak kısa bir süre içinde iç hastalıkları ve nöroloji uzmanına görünmeniz gerekir.

Ayak Parmaklarındaki Uyuşma ve Hissizlik Nasıl Geçer?

Ayak parmaklarındaki uyuşma uzun sürdüğü durumlarda uzman bir doktora gitmek gerekir. Çünkü ayaklardaki uyuşmanın sebebi ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir. Sinirlerin sinyallerini engelleyen bir duruş şekli ya da öngörülmeyen bir hastalık ayakta uyuşmaya neden olabilir. Ayaklardaki uyuşmanın şiddetine göre tedavi yöntemleri uygulanır. Öncelikle uyuşmanın altındaki sebep araştırılır ve buna neden olan sorunun tedavisi planlanır. Ağrı ve uyuşma çok şiddetli değilse evde tedavi yapılabilir. Bunun için sinir sıkışmasını hafifletecek ilaçlar kullanılabilir. Aynı zamanda bölgeyi yormamak ve ara ara bölgeye buz uygulamak, iyileşmeyi rahatlatarak uyuşmanın geçmesini sağlar.

Ayak Uyuşmasının Başlıca Sebepleri Nelerdir?

Ayak bileğine aşırı yük binmesi, sinir çıkışması, uzun süre ayakta durmak gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ayak uyuşmasına neden olabilecek diğer sebepler ise;

● Travmalar
● Artrit
● Tarsal tünel çevresinde iyi huylu kitle
● Düz tabanlık
● Tibial sinir yakınındaki tümörler
● Ayak bileklerinde ödem
● Şeker hastalığı
● Ayak bileği burkulması ve kırılması
● Sinir üzerindeki baskıya neden olan tibial siniri çevreleyen zarda varikoz damarlar bu soruna yol açan nedenler arasında sayılabilir.


Ayak Uyuşmasının Belirtileri

Ayak uyuşması, ayağa iğne batma, yanma, karıncalanma şeklinde ortaya çıkar. Belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ama genellikle hissizlik ve bazı kişilerde giderek artan ağrılar ortaya çıkabilir. Çok ağır fiziksel aktivitelerin yapıldığı dönemlerde ayakların zorlanması ayaklarda uyuşma ve karıncalanmaya neden olabilir. Bu şikayetler yanma hissi ile ortaya çıkabilir. Zamanla artan ve geçmeyen şikayetlerinizin olması durumunda uzman bir hekime görünmeniz gerekir.

 

 

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