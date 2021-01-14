Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer? Ayakta uyuşma neden olur, nasıl engellenir?

Ayak uyuşması problemi dışa bağlıdır. Yani bu problemin ortaya çıkmasında dış etmenler etkilidir. Genelde yaşlılarda gözükse de bazı zamanlarda gençlerde de görülür. Genelde yaşlılarda gözüken bu problemin çözümü pek mümkün olmuyor. Sadece ilaç tedavisi ile geçirilebiliyor. Fakat yaşı henüz daha ileri olmayanlar için doğal çözüm yöntemleri de bulunmaktadır.



Ayak uyuşması (karıncalanma) nasıl geçer?



Ayak uyuşmasının ile nedeni ayakların aşırı zorlanması olabilir. Yani bir yorgunluk belirtisidir. İlk olarak ayakların çok fazla zorlanmaması denenebilir. Bunun ardından da problemin ortadan kalktığı görülebilir. Eğer ortadan kalmaz ise ayaklara soğuk su tedavisi uygulanabilir.



Bir leğenin içine su ve bol miktarda buz atılarak hazırlanır. Ardından da bu leğenin içinde ayaklar yirmi dakika kadar bekletilir. Bu durum ayaktaki kan akışını yavaşlatır. Bundan dolayı da ayaklarda oluşan uyuşmalar durur ver yerini rahatlama alır.



Ayaklardaki uyuşmanın uzun süreli bir çözümü de vardır. Bu da ayaklardaki eklemlerin ve kemiklerin geliştirilmesi ile olur. Spor yaparak ve ayak kaslarının güçlendirilmesi ile ayaktaki uyuşmalar yok edilir. Ardından da bu durumun korunması adına ayakları ve bilekleri güçlendirmeye devam edilmelidir. Yani spor yapılıp bırakılmadan düzeli olarak yapılmalıdır.



Ayakların uyuşmasını destekleyen faktörler nelerdir?



Ayaş uyuşması sadece belirli bir süreliğine olmaz. Onu destekleyen başka bir rahatsızlık da olabilir. Örneğin şeker hastalığı bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Şeker hastalığında tüm ayaklar ile birlikte vücut da uyuşabilir. Bunun tedavisi doğal olarak sağlanamaz.



Uzman doktorlar bu durum ile ilgilenir. Şeker hastalığı genetik bir rahatsızlık olduğundan dolayı ilaç kullanılması zorunludur. Bu ilaç verme işini de en yakın hastaneye giderek hasta kişi sağlayabilir.



Ayakta uyuşma neden olur ve nasıl engellenir?



Karpal tünel sendromu adı verilen bir durum ayaklarda ve ellerde uyuşmaya neden olur. Ellerdeki ve ayaklardaki bu özel anatomik durumdan kaynaklanır. Bu tür bir ayak uyuşması nasıl geçer sorusuna yanıt olarak ameliyatla bu bölgelerden kurtulmak gerekir denilebilir. Çünkü bu bölgelerde bir baskı oluşur. Bu basınç sinirlere kadar dayandığı için de bir tür uyuşma gerçekleşir. Gerekli operasyonların ardından bu durum tamamen ortadan kalkar. Maalesef doğal bir yol yoktur. Bu yüzden ameliyat edilerek bu çözüm sağlanıyor.