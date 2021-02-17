Ayak Yanması Nörolojik Sorunlardan Kaynaklanıyor Olabilir Mi? Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?

Ayak yanması; ayakta şiddetli derecede yanma hissi, iğnelenme, kaşıntı ve bazı zamanlar kızarma ile kendini gösteren bir durumdur. Bu hastalık; özel bir sendrom olarak nitelenir. Menopoz dönemindeki kadınlarda görülmesinin yanında, genç kişilerde de görülme olasılığı bulunur.



Ayak Yanmasının Kaynağı ve Nedenleri Nelerdir?



El ve ayakta olan yanma, nörolojik olarak da ayak yanması nedenleri tam olarak bir nedene bağlanamamıştır. Ancak ayakta oluşan yanmanın en çok görülen nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Diyabet

2. Trioid rahatsızlıkları ve hastalıkları

3. Kanser

4. Sjögren sendromu

5. Romatizma hastalıkları

6. Diyabetik nöropati

7. Posterior tarsal tüneli sendromu

8. Anteriır tarsal diski hernisi

9. Vertebrada S1 ve S2 düzeyinde disk

10 Siyatik olan sinir hasarları

11. Fazla alkol kullanılması

12. Hipotiroidi

13. Romatoid artrit

14. Çok fazla ayakta durma ve koşma

15 Uygunsuz ayakkabı kullanmak

16. Vitamin eksiklikleri

17. Böbrek yetmezliği

18. MS (multiple skleroz): Vücutta bulunan savunma hücrelerinin belirsiz nedenler ile kendi sinirlerine saldırması ile ortaya çıkan nörolojik hastalıktır.

19. Eritromelalji: Bu hastalık ilaç kullanımından kaynaklanır.

20. Tinea pedis

21. Sarkoidoz

22. Lyme sendromu

23. Kemoterapide kullanılan ilaçlar

24. İdiyopatik

25. Psikosomatik olarak sıralanabilir.



Ayak Yanmasının Belirtileri Nelerdir?



Ayak yanmasının en sık görülen belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Yere yani tabana tam basamamak

2. Ağrı, acı ya da huzursuzluk hissetme

3. Ayaklarda kızarıklık, renk değişiklik

4. Ayakta karıncalanma hissi, iğne batma hissi

5. Ayağın sırtı, parmak uçlarında ve tabanında hissizlik, uyuşma hissi

6. Kapalı ayakkabılar giyememek

7. Çorap giyememek

8. Ayağı sürekli soğuk su ile yıkama isteği

7. Ayak bileğinde ve alt bacakta olan uyuşma hissi gibi belirtiler sıralanabilir.



Ayak Yanmasının Tedavisi, Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?



Ayak yanması için öncelikle bir dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına başvurmak gerekir. Bunun yanı sıra ayakaltı yanmasının sinirsel bir durum olduğu düşünüldüğünde nörolojiye muayene olmakta da fayda vardır. Buna bağlı olarak nöroloji ayak yanması gibi hastalıklar ile ilgilenen bir bölümdür.



Hastanın tedavisi için uzmana başvurduktan sonra altındaki nedenler bulunup uygun tedaviye başlanmasıdır. Ek olarak vitamin almak, ayakların bakım ve hijyeni gibi hususlar tedavide büyük önem arz eder. Bunların yanında ilaç tedavisi de uygulanmaktadır.