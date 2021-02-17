Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Ayak Yanması Nörolojik Sorunlardan Kaynaklanıyor Olabilir Mi? Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?
17.02.2021 - 18:35 |

Ayak Yanması Nörolojik Sorunlardan Kaynaklanıyor Olabilir Mi? Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?

Ayak yanması denildiğinde akla ilk gelen şey nörolojik bir belirti olduğudur. Kısmen doğru olan bu bilginin yanı sıra stres ve kalıtımsal hastalıklar gibi nedenler de vardır. Pek çok nedene bağlı olan bu durum, günlük hayatı etkilemenin yanı sıra gece de uyutmayacak dereceye kadar gelebilir. Bu durum hayatı olumsuz etkilemektedir. Kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülen bir durumdur. Hamilelikte de seyreden bir durum olduğu bilinir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ayak Yanması Nörolojik Sorunlardan Kaynaklanıyor Olabilir Mi? Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?
ABONE OL

Ayak yanması; ayakta şiddetli derecede yanma hissi, iğnelenme, kaşıntı ve bazı zamanlar kızarma ile kendini gösteren bir durumdur. Bu hastalık; özel bir sendrom olarak nitelenir. Menopoz dönemindeki kadınlarda görülmesinin yanında, genç kişilerde de görülme olasılığı bulunur.

Ayak Yanmasının Kaynağı ve Nedenleri Nelerdir?

El ve ayakta olan yanma, nörolojik olarak da ayak yanması nedenleri tam olarak bir nedene bağlanamamıştır. Ancak ayakta oluşan yanmanın en çok görülen nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Diyabet
2. Trioid rahatsızlıkları ve hastalıkları
3. Kanser
4. Sjögren sendromu
5. Romatizma hastalıkları
6. Diyabetik nöropati
7. Posterior tarsal tüneli sendromu
8. Anteriır tarsal diski hernisi
9. Vertebrada S1 ve S2 düzeyinde disk
10 Siyatik olan sinir hasarları
11. Fazla alkol kullanılması
12. Hipotiroidi
13. Romatoid artrit
14. Çok fazla ayakta durma ve koşma
15 Uygunsuz ayakkabı kullanmak
16. Vitamin eksiklikleri
17. Böbrek yetmezliği
18. MS (multiple skleroz): Vücutta bulunan savunma hücrelerinin belirsiz nedenler ile kendi sinirlerine saldırması ile ortaya çıkan nörolojik hastalıktır.
19. Eritromelalji: Bu hastalık ilaç kullanımından kaynaklanır.
20. Tinea pedis
21. Sarkoidoz
22. Lyme sendromu
23. Kemoterapide kullanılan ilaçlar
24. İdiyopatik
25. Psikosomatik olarak sıralanabilir.

Ayak Yanmasının Belirtileri Nelerdir?

Ayak yanmasının en sık görülen belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Yere yani tabana tam basamamak
2. Ağrı, acı ya da huzursuzluk hissetme
3. Ayaklarda kızarıklık, renk değişiklik
4. Ayakta karıncalanma hissi, iğne batma hissi
5. Ayağın sırtı, parmak uçlarında ve tabanında hissizlik, uyuşma hissi
6. Kapalı ayakkabılar giyememek
7. Çorap giyememek
8. Ayağı sürekli soğuk su ile yıkama isteği
7. Ayak bileğinde ve alt bacakta olan uyuşma hissi gibi belirtiler sıralanabilir.

Ayak Yanmasının Tedavisi, Yanan Ayak Sendromu Nasıl Geçer?

Ayak yanması için öncelikle bir dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına başvurmak gerekir. Bunun yanı sıra ayakaltı yanmasının sinirsel bir durum olduğu düşünüldüğünde nörolojiye muayene olmakta da fayda vardır. Buna bağlı olarak nöroloji ayak yanması gibi hastalıklar ile ilgilenen bir bölümdür.

Hastanın tedavisi için uzmana başvurduktan sonra altındaki nedenler bulunup uygun tedaviye başlanmasıdır. Ek olarak vitamin almak, ayakların bakım ve hijyeni gibi hususlar tedavide büyük önem arz eder. Bunların yanında ilaç tedavisi de uygulanmaktadır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Sarı Kantaron Otu Nedir? Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir, Zararları Var Mıdır?

Sarı Kantaron Otu Nedir? Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir, Zararları Var Mıdır?

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Alerjik Kaşıntı Nedir, Neden Olur? Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Alerjik Kaşıntı Nedir, Neden Olur? Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet