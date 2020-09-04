Ayaz İsminin Anlamı Nedir? Ayaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ayaz erkek çocuklarına konulan bir isimdir. Köken itibari ile Türkçe bir kelime olan Ayaz isminin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir.



Ayaz Ne Demek?



Ayaz ismi ülkemizde sıklıkla kullanılan bir isim olmaktadır. Bu nedenle anlamı ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Ayaz isminin anlamı sözlüklerde sakin havada çıkan kuru soğuk şeklinde açıklanmıştır. Ayaz ismi bu anlamının dışında ülkemizde bulunan bazı illerde yerleşim birimi olarak da kullanılmaktadır. Ayaz Bursa, Çorum, Denizli, Mardin ve Sinop illerinin yerleşim birimidir.



Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında Ayaz isminin birden fazla anlamı olduğu görülmektedir. Kuru ve soğuk havalar anlamına gelen Ayaz kelimesinin diğer bir anlamı ise açık ve bulutsuz havalar manasına da gelmektedir. Bunun dışında aydınlık ışık ve mehtap anlamına gelen ayaz kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamları şu şekildedir:



- Duru ve sakin bir havada çıkan kuru soğuk

- Avlu veya açık arsa

- Kel, seyrek saçlı

-Dominoda düz ve noktasız taş

- Taraça veya balkon

- Yıldız

- Bulutsuz ve açık hava



Ayaz İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Bazı ebeveynler çocuklarına isim seçerken anlamları dışında Kur'an’da geçip geçmediğini de merak etmektedir. Ayaz ismi ise Kur'an’da geçmeyen isimlerden birisidir. Fakat anlamı itibari ile çok sevilen bir isim olması sebebiyle çok sıklıkla kullanılmaktadır.