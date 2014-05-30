Aydın inciri bakın neye iyi geliyor!

Aydın’ın gerek iklimi gerekse bitki örtüsü ve yetişen ürünler bakımından hamilelerin bu sorunu çözmesi bakımından çok şanslı bir il olduğunu belirten Diyetisyen Uzmanı Nazan Uçar, hamilelikte daha rahat bir yaşam için uygun beslenme koşulları hakkında bilgi verdi.



Hamilelik döneminde anne adaylarının hormonal sisteminin değiştiğini ve bu değişikliğin döneme özgü barsak hareketlerinde yavaşlamalara neden olduğunu belirten Uçar, “Barsak hareketlerini hızlandırmanın en önemli yolu posalı yiyecek tüketmekten geçmektedir. Bunun da en kolay yolu yılın her mevsimi bulunan ve incirdir. İncirin yanında gün kurusu, kuru erik, siyah kuru üzüm, yaban mersini tüketebilirler. Bunun yanında Kurufasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kurubaklagiller düzenli faaliyet gösteren barsaklar için tüketimi elzemdir. Bunun yanında egzersiz, barsak hareketini hızlandıran ve anne adayını stresten uzaklaştıran bir unsurdur ihmal edilmemelidir” dedi.