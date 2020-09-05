Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Ayla İsminin Anlamı Nedir? Ayla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 01:45 |

Ayla İsminin Anlamı Nedir? Ayla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Son zamanların en ilgi çeken ve sevilen kız isimleri içerisinde Ayla geliyor. Hem ünlü isimler üzerinden hem de okunuşu eşliğinde oldukça sevilen bir ad olarak değerlendirilmektedir. Peki Ayla isminin anlamı nedir? Ayla ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Ayla İsminin Anlamı Nedir? Ayla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Ayla ismi Türkçe kökenli bir addır. Özellikle birçok ünlünün ismi olması ile beraber farklı filmler ve dizilerde de çok sık karşılaşılan bir ad olarak öne çıkıyor. Ayrıca etkileyici ve hoş anlamı ile beraber sevilen bir isimdir. Bu sebepten dolayı Türkçede kız çocukları için çok fazla kullanılan bir isim olduğunu dile getirmek mümkün.

Ayla Ne Demek?

Ayla, ‘Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen halka,’ olarak bilinmektedir. Bu halkalar aynı zamanda renk olarak, ‘beyaz ışık’ şeklinde bilinirler. Özellikle Ay ile beraber Güneş'in etrafında belirdiği zaman oldukça hoş bir görünüm verirler. Bu sebepten dolayı böylesi güzel anlamı ile beraber pek çok ebeveyn tarafından ilgi gören isimler arasında yer almaktadır.

Ayla kız çocukları için tek başına verilebilir ya da başka isimlerle bir araya getirilebilir. Ancak özellikle anlamına bakıldığı zaman tek başına kullanılması daha doğru bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca kökeninin Türkçeye uzanması ve çok eski tarihlerden günümüze gelme sebebi ile anne babaların ilgi gösterdiği önemli isimlerden biridir.

Aile İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ayla ismi için merak edilen konular içerisinde Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Ayla Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir isimdir. Türkçe kökenli olması ve hoş bir anlamı bulunması ile beraber son dönemlerin en ilgi gören adlarından biridir.

Özellikle anlamının nadir olması ve hoş bir etki yaratması kız çocuklar için en güzel tercihlerden biri olarak öne çıkmasını sağlıyor. Minik yavrunuz için değerlendirebileceğiniz en güzel isimlerden biridir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayla İsminin Anlamı Nedir? Ayla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ayla İsminin Anlamı Nedir? Ayla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berkay İsminin Anlamı Nedir? Berkay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berkay İsminin Anlamı Nedir? Berkay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Reyhan İsminin Anlamı Nedir? Reyhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Reyhan İsminin Anlamı Nedir? Reyhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber