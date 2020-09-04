Aylin İsminin Anlamı Nedir? Aylin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Aylin özellikle son dönemlerde kız çocuklarına kullanılan isimlerin başında gelir. Modern çağın farklı isimlerinden biri olan Aylin ismi söyleniş bakımından da kulağa hoş gelen bir tınıya sahiptir. Bu sebeple kız çocukları için oldukça uygun, hoş bir isim olarak karşımıza çıkar.



Aylin Ne Demek?



Aylin ismi birçok kişi tarafından kız çocuklarına koyulmak için seçilen isimlerden biridir. Aylin isminin anlamı ise ayın ve bir takım yıldızların etrafında ki ışık çemberi olarak bilinir. Aylin isminin diğer anlamı ise hale olarak karşımıza çıkar. Özellikle ülkemizde son yıllarda popüler kültürün etkisi ile kulağa gelen hoş tınısı ve modern algısıyla Aylin ismi en çok kullanılan kız isimleri arasında yer alır.



Aylin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Aylin kelimesinin anlamı aslında söylenişinde yer almaktadır. Aylin ismi; Ay’a ait olan kutsal kişilerin çevresinde dolanan ışık anlamına gelir. TDK’ya göre ise Aylin isminin anlamı; aya ait olan seçilen ışıklar anlamındadır. Çocuklarına söylenişi estetik olan ve kulağa ahenkli bir söyleyiş veren isim koymak isteyen çiftler; Aylin ismini hem anlamından dolayı hem söylenişinden dolayı seçmektedir. Kulağa gelen hoş tınısı kız bebek bekleyen kişilerin bu ismi seçmesinin en büyük sebeplerinden biri olmaktadır. Gelişen teknoloji, modern dünya gereklilikleri ve artan nüfusun getirdiği bir durum ile beraber Aylin ismi de oldukça sık karşımıza çıkan isimlerden biridir. Ebeveynler tarafından isim konusunda merak edilen diğer nokta ise ismin Kuran'da olup olmamasıdır. Aylin ismi Kuran'da bulunmayan isimlerdendir.