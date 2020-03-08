Aile Toplantısı Nasıl Yapılır?

Size aile iletişimine ve çocuklarınızın özgüvenine müthiş katkısı olacak bir öneride bulunayım: Aile toplantıları. Herkesin görüşlerini, önerilerini paylaştığı, fikirlere, düşüncelere, katkılara ayrı ayrı değer verilen anlar. Birlik hissini arttıran toplantılar.

Haydi aile saadetinizi telefon, TV, bilgisayar üçgeninden çekip alın. Birbirinizin gözlerine bakıp sağlıklı iletişim kurarak mutluluğunuzu arttırın.

Nasıl yapalım?

4 yaşından itibaren çocuklarınız aktif üye olarak katılabilir. 4 yaşın altındakiler de izleyici olarak katılabilir.

Toplantılarınız için aile üyelerinin görüşlerini alarak belli bir zaman ve gün belirleyin. Düzenli olarak belirlediğiniz zamanda toplantınızı yapın. Ekstra durumlar hariç haftada bir toplantı uygun olur.

Evin belli bir yerine hafta boyunca görüşülmesi istenen konuları toplayabileceğiniz bir kutu koyun. Küçükleriniz de resimleyerek öneride bulunabilirler.

Toplantı zamanı gelince hem kutudaki konuları hem de yeni eklediklerinizi sırayla konuşun, değerlendirin, gereken kararları verin.

Konular eve bir köpek almak istiyorumdan, ev işlerinde görev paylaşımından, o hafta ailecek nereye gidileceğine, o gün yemeği kimin yapacağına kadar pek çok farklı konu olabilir.

"Bu çok saçma." gibi yargılayıcı ifadeler kullanmayın. Her başlığa değer verin ve herkesin görüşlerini aynı önemde dinleyin. Bu çocuğunuza da, eşinize de değerli olduğu hissini verecektir. Zira şu zamanda gerçekten birbirimizi dinleyip anlayarak ne kadar iletişim kuruyoruz ki?

Karar verme konusunda ise herkesin görüşleri alındıktan sonra kararı herkes onaylıyorsa, kabul edip gerekli görev ve sorumluluk dağılımını yapabilirsiniz. Örneğin, ev işlerinde görev paylaşımı yapıldı. Bu durumda kim hangi sorumlulukları yerine getirecek, gereken alışverişi kim yapacak, kararlaştırılan işler ne zaman yapılacak gibi ayrıntılar. Sorumluluk almak da burada önemli bir vurgu.

Herkes hemfikir olmak zorunda değil, ama karar onaylanmadıysa, itirazları ya da farklı görüşleri dinleyip, yeni bir karar verebilirsiniz. Ya da daha sonra tekrar görüşmek üzere erteleyebilirsiniz. Bu yüzden herkesin fikirleri ayrı ayrı çok değerli. Yani bi nevi herkese sırayla mikrofon uzatıyorsunuz gibi düşünün. Bu özgüvende ne kadar büyük fark yaratır bir düşünsenize.

Aile bütçesi vb. gibi sizin için karı koca arasında konuşulacak konularla ilgili olarak sadece eşinizle ayrı toplantılar yapın. Zira bu tür konuşmalar uyku öncesine, dizi arasına sıkışıp kalmasın. O aralar hem etraflıca konuşmak için sağlıksız, hem de andan keyif almanıza engel olabilir. Zira dizi arasında bütçe planlayıp sonra diziye geri dönmek ne kadar keyifli olur bilemiyorum.

Konuşulmadan önce toplantı zamanını iki taraf da bilsin ki zihinsel olarak da kendini hazırlasın. Yoksa siz hevesle bir şey anlatırken "Off, çok yorgunum sonra konuşalım." diye bir cümle o anda sinirlerinizi bozup yeni bir tartışmaya yol açabilir. Bu yüzden bu tür konuşmalara iki tarafın da hazır olması ve katılımı önemli.

Dip not: "Benim eşim hayatta yapmaz" diyenlere bir öneri: Çocuğunuzun özgüven geliştirmesi için diye anlatırsanız daha kolay olabilir. Sonrası daha kolay gelir. Çünkü herkes değer görmek ister.

Haydi bunu bir de enerjisel olarak destekleyelim.

En yüce ve en iyi şekilde Yaradan'ın tanımlarıyla dinlenilmenin, anlaşılmanın, değerli hissetmenin, değer görmenin, sağlıklı, huzurlu, mutlu aile ortamında olmanın, keyifle yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet deyip izin verdiğinizde bu hisler size yüklenecektir. Bu postu ne zaman görürseniz izin verdiğinizde zamandan bağımsız olarak yükleme olur.

Ayşegül Karahan Ertuğrul

"En İyi Haline Yolculuk"

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