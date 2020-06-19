LGS ve YKS öncesi ebeveynlere öneriler

Sevgili ebeveynler,

Bu yıl hem LGS hem de YKS süreci diğerlerinden oldukça farklı, evet. Ama lütfen çocuklarınızın başına bir talihsizlik gelmiş gibi düşünmeyin, davranmayın ve çocuklarınıza da böyle yaklaşmayın. Sadece bu yılın gerçeği de böyle. Aynı şartlar sınava girecek tüm çocuklar için geçerli. O yüzden haydi şimdi olmayana değil de olana odaklanalım ve neler yapabileceğimizi konuşalım.

Avantajlar:

-Sınav ilk dönem konularından olacak. Dolayısıyla tüm yıla göre daha az konu var. Bu zamana kadarki çalışmaları onlar için yeterli olacaktır. Öyle düşünün. :)

-Herkes kendi okulunda sınava girecek. Bu da öğrencilerin daha önceden bildikleri güvenli alanlarında olacaklar demek. Bu da onlara ekstra rahatlık sağlar.

Nasıl davranalım:

-Konunun üzerinde durmayın, sürekli hatırlatmayın. Zaten arkadaşlarıyla aralarında muhtemelen sosyal medyadan bolca görüşüyorlardır. Özellikle bu yaşlarda, birinin gerginliği de diğerine kolayca sıçrayabilir. Bu konuda dikkatli olmasını, düşüncelerini kendisinin yönettiğini, o izin vermezse hiçbir olumsuz düşüncenin onu etkilemeyeceğini ona dostane bir şekilde hatırlatabilirsiniz.

-Eğer bizimle konuşmuyor ve çok gergin diyorsanız bir mektup yazıp ona verebilirsiniz. Bu mektupta onu çok sevdiğinizi, bundan sonraki süreçte ne olursa olsun birbirinize olan sevginizin devam edeceğini, hep beraber güzel bir gelecekte mutlu, huzurlu, yine sevgi ile birlikte yaşamaya niyet ettiğinizi, bu sınavdan alacağınız sonucun bu yolculukta sadece bir basamak olduğunu, ve onu yürekten desteklediğinizi, bu zamana kadarki tüm çalışmalarını takdir ettiğinizi, vb. ona hatırlatın.

-"Şunu yeme bunu ye" gibi onun gerilmesine sebep olabilecek sözler söylemeyin.

-Son anda "Sana güveniyorum" "Sen en iyisini yaparsın" gibi sözler söylemeseniz daha iyi olabilir. Bunlar yukarıda bahsettiğim gibi önceden konuşmayla ya da mektupla vs. konuşuldu. Sadece güzel, içten, onu destekleyen bir gülümsemeyle, "Görüşürüz, çıkışta ben şuradayım." deyip uğurlayabilirsiniz.

Buradaki ince çizgi, bakışlarla ya da sözlerle çocuğunuzun üzerinde beklenti stresi yaratmamak olmalı. Sarılmak istiyorsa sarılın tabi ki. Duymak istiyorsa söyleyin tabi ki. Ama normalde böyle bir alışkanlığınız yoksa ve çocuğunuz bunu istemiyorsa gene beklenti stresi yaratabilir.

-Sıradan bir gün gibi, ekstra tepki göstermeden geçirebilirsiniz. Sınavdan önce de komik bir film, bir komedi gösterisi, vb onu rahatlatacak bir şeyler izleyebilirsiniz. Gülmek iyi gelir.

-Sınav günü okul kapısının önüne gelmeden önce, sınava girecek diğer çocuklarla karşılaşmadan, 5-10 dakika da olsa ağaçlara, kuşlara, vb güzel şeylere odaklanarak yürümesini sağlayabilirsiniz. Hareket ve güne güzel bir başlangıç hem rahatlatır hem de zihinsel fonksiyonlarını arttırır.

-İki sınav arasında da görüşürseniz "Nasıl geçti?" diye sormayın. "Naber, acıktın mı, bir şey ister misin?" gibi sınavı vurgulamayan sorular daha iyi olur. Yine sınav arasında yürüyebilirse ne güzel olur.

-Sınavda bir şey hatırlamaya ihtiyaç duyduğunda sol yumruğunu 90 saniye civarı sıkmasını önerebilirsiniz. Bu beynindeki hafıza bölgesine harekete geçirecek ve hatırlamasını kolaylaştıracaktır.

-Bir yerde takılırsa "Bu soruyu kolaylıkla, rahatlıkla, şimdi doğru cevaplamam için neler mümkün?" demesini ve doğru cevabı rahatlıkla bulduğunu 2-3 saniye gözünde canlandırmasını önerebilirsiniz. Sonra hemen yeni soruya geçsin tekrar döndüğünde daha rahatlamış ve gereken bilgileri hatırlamış olarak cevaplayabilir.

-Bir de bol bol yaşamında nelerin olmasını istiyorsa onları hayalinde canlandırma çalışması yapabilirsiniz. Kendiyle ilgili ne olmasını istiyorsa, bunları olmuş gibi, o duyguları derinlemesine hissederek canlandırmasını isteyin. Örneğin LGS'den yeterli puanı aldığını öğrendiği anı hayal edebilir. Ya da hiç puan hesabına girmeden sağlıklı, mutlu, başarılı, ilgi alanlarını destekleyen şekilde eğitim alırken, sevdiği işi yaparken, vs. olmak istediği halini hayalinde canlandırabilir. Bu çalışma, olumsuz düşüncelerin kendini gerçekleştirmesindense, kendi isteklerinin de aktifleşmesine yardımcı olur. Daha ayrıntılı cümleler için instagram ya da youtube'daki "Nasıl isteyelim? videolarıma bakabilirsiniz.

-Siz de ebeveyn olarak çocuğunuzun güzel haberlerini aldığınızın, gördüğünüzün, deneyimlediğinizin, onun için en iyisi olduğunu bildiğinizin, eğitimi, gelişimi, geleceği ile ilgili içiniz rahat olduğunun, vb. hislerini hissederek aynı hayal çalışmasını kendinize yapabilirsiniz. "Bizim çocuk tembel, pek çalışmadı, pek umudum yok ya, hayırlısı." demeyin. Olumlu düşünün, ya da serbest bırakın. Ama olumsuz etkilemeyin.

-İsterseniz sınavdan sonra da bu sürecin bitişini küçük bir kutlamayla renklendirebilirsiniz.

Ayşegül Karahan Ertuğrul

"En İyi Haline Yolculuk"

www.aysegulkarahan.com

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