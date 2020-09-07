Azgın Teke Otunun Faydaları Nelerdir? Azgın Teke (Keşişkülahı) Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Azgın teke otu özellikle cinsel hayata dair önemli faydalar getiren bir bitkidir. Alternatif tıpta cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık gibi durumlar karşısında çözümler sunan önemli bitkiler içerisinde yer almaktadır. Özellikle içerdiği afrodizyak etkisi ile beraber günümüzde alternatif tıbbın yanı sıra, ilaç tedavisinde de uzman doktorlar kontrolü altında kullanılır.



Azgın Teke Otu Nedir?



Azgın teke otu birçok değişik renge sahip olan ve dökümlü çiçekleri bulunan dünyanın en özel bitkiler içerisinde yer almaktadır. Ters bir şemsiyeyi andıran görüntüsü öne çıkan bu ot, daha çok beyaz ile mor tonları üzerinden dikkat çekmektedir. Her ne kadar Türkiye’nin Uzak Doğu'ya dayansa dahi, günümüzde dünyanın birçok farklı yerinde yetişmekte ve kullanılmaktadır. Doğada kendiliğinden yetişen ve çıkan bu özel teke otu, içerdiği etkili yapısı sayesinde birçok önemli fayda sağlamaktadır.



Azgın Teke Otunun Faydaları Nelerdir?



Hem fiziksel hem de zihinsel olarak önemli faydalar getiren azgın teke otu, günümüzde Türkiye'de yaygın olarak alternatif tıpta kullanılmaktadır. Birçok uzman doktorun önerdiği bu özel ot, ilaç üretimi üzerinden de kullanılan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden gündelik yaşam içerisinde farklı kullanım yöntemleri üzerinde alternatif tıp içerisinde değerlendirilmektedir.



- İnsan vücudunda bulunan bütün eklemleri güçlendirmek imkanı verir.

- Yaşlanma ile belirti gösteren eklem ağrılarına çözüm sunar.

- Hareketi kısıtlayan ve ağrı yapan eklem kısımları için etkili bir çözüm yöntemidir.

- İnsan vücudunu güçlendirir ve ayrıca enerji kazanımı sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirmek suretiyle birçok hastalığa karşı önemli bir direnç oluşturur.

- Özellikle erken boşalma, düzenli ilişkiye girememe ve iktidarsızlık gibi problemlere birebir çağrı üretir.

- Cinsel hayata destek sağladığı gibi aynı zamanda sperm kalitesini de üst noktaya çıkarır.

- İçerisinde yer alan güçlü afrodizyak etkisi sayesinde, kısa sürede birçok farklı cinsel isteksizlik gibi sorunları ortadan kaldırır.



Azgın Teke (Keşişkülahı) Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Azgın teke otu diğer bir ismi ile keşişkülahı özellikle ilaç sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık gibi ciddi problemlere çare üretebilmek için, azgın teke otunun içerisindeki afrodizyak etkisi kullanılır. Bu sebepten dolayı cinsel performans arttırıcı ilaçların satıldığı yerlerde, azgın teke otunu da bulmak mümkün hale gelmektedir.



Azgın teke otu cinsel konular için ilaç sanayisi ile beraber aynı zamanda peyzaj mimarisi içinde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Özellikle park ve bahçe gibi alanlarda güzel bir görüntü elde edebilmek adına, azgın teke otu kullanılır. Etkileyici ve güzel renkleri ile beraber oldukça hoş bir görsel sunar.



Azgın Teke Otunun Yan Etkileri Var mı?



Azgın teke otu eğer bilinen ve doğru ölçüler üzerinden kullanılırsa herhangi bir yan etkisi yoktur. Tabii burada istek ve arzu çok önemlidir. Eğer bu konuda istekli şekilde aşırı bir kullanım gerçekleşirse bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Özellikle kalbi yorma ve kalp krizi gibi problemler ile karşı karşıya kalmak mümkün. O yüzden olabildiğince dengeli ve doğru doz üzerinden kullanılmalıdır.