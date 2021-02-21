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21.02.2021 - 17:09 |

Azı Dişi Hangisidir, Ne İşe Yarar? Azı Dişinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Azı dişi; bebeklerde 12-18 ayları arasında çıkmaya başlayan dişlerdir. Bununla beraber ikinci azı dişleri 24- 30 ayları arasında çıkar. Çocuklarda ise kalıcı azı dişleri; 6 yaşında çıkar ve 20 yaşına kadar toplam olarak 32 dişin gelişimi sürer. Peki azı dişi hangisidir, ne işe yarar? Azı dişinin bakımı nasıl yapılmalıdır? İşte, tüm detaylar.

Azı Dişi Hangisidir, Ne İşe Yarar? Azı Dişinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?
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 Süt dişlerinin sonrasında ön kesici dişler 7 yaşından itibaren çıkmaya başlamaktadır. 8 yaş sonrasında üst ön dişler kalıcı bir şekilde çıkmaya başlar. 9 yaşındaki çocuğun alt ve üst çenesinde 8 adet kalıcı ön dişler tamamlanır. Bunun yanı sıra 10 yaşlarındaki çocukların yan dişlerinin yerini kalıcı olan küçük azı dişler alır. 11 yaşlarında ise ikinci küçük azı dişler, ikinci büyük azılar ise 12 yaşlarında çıkar. Üçüncü ve büyük azı dişler ise 17 ile 21 yaşları arasında çıkar. Genellikle bu dişler 20 yaş dişleri olarak bilinir.

 Azı Dişi Hangisidir?

 Azı dişleri; en arkada yer alan her çenede iki küçük azı ve üç büyük azı dişi olmak üzere beş tane olup toplamda 10 tane olan dişlere denir. Azı dişlerinin görevi, gıdaların parçalanmasını ve öğütülmesini sağlar. Azı dişlerinin yüzeyi girintili- çıkıntılı yapıya sahiptir.

 Azı Dişi Ne İşe Yarar?

 Azı dişleri; yemek yerken, yemeklerin daha kolay öğütülmesini ve parçalanmasını sağlar. Arka dişler, yemeklerin öğütülmesi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Azı dişleri; besinlerin ilk ısırılmasından sonra besinlere en çok temas eden dişlerdir. Girintili ve çıkıntılı yüzeyleri ile geniş boyutları bulunan azı dişleri, dişlerin asıl sorumluluğuna sahiptir.

 Azı Dişi Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

 Azı dişleri; besinlere en çok temas eden dişler olduğu için, besinlerin parçacıklarının birikimine ve çürüklerin oluşmasına karşı oldukça hassas dişler olarak belirtilebilir. Bunun dışında; bakteriler ve besin parçaları dişlerin arasına sıkışırsa, bu durum diş çürüğünün oluşmasına imkan tanır. Bu yüzden de azı dişi bakımı oldukça önemlidir.

 Azı dişlerinin bakımı adına gün içerisinde dişler en az iki defa fırçalanmalı ve arka dişlere gerekli olan özenin gösterilmesi gerekir. Diş aralarında bulunan boşlukların temizlenmesi adına her gün diş ipi kullanılması, ağız bakım suları ile gargara yapılması, ağız hijyeni açısından gereklidir. Bunun yanı sıra azı dişleri ağrıyorsa, mutlaka diş hekimine başvurmak gerekir. Bu ağrıların sebebi diş çürüğünden kaynaklanabilir. Çürüğün erkenden tedavi edilmesi, dişin en az hasar almasına katkı sağlayacaktır. Bununla beraber ağız bakımının ihmal edilmemesi gerekmektedir.

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