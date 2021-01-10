B12 Eksikliği Psikolojik Belirtileri Nelerdir? B12 Vitamini (Kobalamin) Eksikliği Depresyona Neden Olur Mu?

Günlük insan vücudunun B12 ihtiyacı, 2-3 mcg’dir. Bu oran, hamile ve bebekli kadınlarda daha da fazladır. B12 vitaminin laboratuvar ortamında ölçüldüğü zaman 200 pg/ml’nin altında çıkması, B12 eksikliği olduğunu gösterir ve tedavi edilmesi gerekir.

B12 Eksikliği Psikolojik Belirtileri Nelerdir?

B12 vitamini, sağlıklı bir insan vücudunda 500-800 pg/ml arasında tutulmalıdır. İnsan vücudunda B12 vitaminin 200 pg/ml’nin altında çıkması, B12 eksikliğinin göstergesidir. B12 eksikliği, anemi, depresyon gibi pek çok rahatsızlığa neden olabilir. B12 eksikliğinin psikolojik belirtileri ise şu şekildedir;

Depresyon

Sinirlilik

Düşünme ve davranışlarda değişiklik

Yargılama, hafıza ve anlayış gibi bilişsel kabiliyetlerde azalma

Unutkanlık



B12 Vitamini (Kobalamin) Eksikliği Depresyona Neden Olur mu?

B12 vitamini eksikliği, depresyon, aşırı sinirlilik hali, tahammülsüzlük, halsizlik gibi sonuçlara yol açabilir. B12 vitamini eksikliği, insan vücudunu doğrudan etkileyen pek çok sonuca neden olur. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan insanların kendini kötü hissetmesine yol açar. B12 eksikliği sonucunda anemi ortaya çıkabilir. B12 eksikliğinden doğan aneminin belirtileri ise;

Yorgunluk

Halsizlik

Zor nefes alma

İştahsızlık

Kilo kaybı

Bayılacak gibi hissetme

Solukluk

Kalp çarpıntısı

Ciltte soluk sarı renk

Karıncalanma

Ağrılı kızarık dil

Yürüme ve hareket etme şeklinde değişiklik

Bozulmuş görüş

B12 Eksikliğine Ne İyi Gelir?

B12 eksikliğine maruz kalmamak için diyetinize dikkat etmeniz gerekir. Bu diyete göre 1 yaşındaki bebekler için günlük alınması gereken B12 miktarı,0,5 mcg; 1-13 yaş arası için 1-2 mcg; 14 yaşından büyük kişilerde 2,4 mcg'dir. Fakat hamilelerde bu miktar, 2,6 mcg, emziren kadınlarda 2,8 mcg'dır. B12 eksikliğinden korunmak için kırmızı et, somon, ton balığı, istiridye, süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekir. B12 eksikliği olanlar alkolden uzak durmalıdır.

B12 Eksikliği Nasıl Tedavi Edilir?

B12 eksikliği tedavisinde kullanılan çok sayıda yöntem vardır. B12 eksikliğinin altındaki neden tespit edildikten sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Örneğin vegan beslenen kişilerde B12 eksikliği görülebilir. B12 eksikliği tedavisi eksikliğin ölçütüne göre genellikle hap ya da iğne ile tedavi edilir. Tedavi tamamlandıktan sonra B12'nin normal seviyeye gelmesi beklenir.