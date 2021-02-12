B12 Eksikliğine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? B12 Vitamini Yükseltmek İçin Neler Yenmeli?

Vücudumuz için gerekli olan gıdaların yeterli miktarda tüketilmemesinden dolayı bazı vitaminlerin eksikliği oluşabilmektedir. Bu durumun engellenebilmesi için ya da kısa zamanda ihtiyaç duyulan takviyenin sağlanabilmesi için B12 eksikliğine iyi gelen yiyeceklerin tüketilmesi gereklidir.

B12 Eksikliğine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Bağırsakların temel görevi vitaminlerin emilimlerini gerçekleştirmesidir. Yiyeceklerden alınan B12 vitaminleri bağırsaklardan emilerek kana karışması sağlanmaktadır. Yeterli miktarda olunmadığı durumlarda B12 eksikliği anemisi oluşmuştur. Sinirlerin sağlıklı kalması, kırmızı kan hücreleri ve DNA'yı desteklemek, beynin normal işlevlerinin sürdürülebilmesi için gereklidir. Önerilen günlük kullanım miktarı yaklaşık olarak 2.4 mcg'dir, fakat emziren ve hamile kadınlarda daha yüksektir.

B12 vitamini en çok hayvansal ürünlerde bulunmaktadır. Bu ürünler içerisinde ise en çok süt ve et ürünlerinde bulunur. Bu sebeple, B12 vitamin eksikliği yaşayan kişilerin bu yiyecek grubuna ağırlık vermesinde fayda vardır.

B12 Vitamini Yükseltmek İçin Neler Yenmeli?

Pancar, brokoli, mercimek, barbunya, maydanoz, taze fasulye, ıspanak gibi sebzelerde bol miktarda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra B12 vitamini eksikliğine iyi gelen kuruyemişler de bulunmaktadır. Örneğin; badem, ceviz, fındık gibi birçok kuruyemişte B12 vitaminleri bulunmaktadır.

Hayvan Karaciğeri ve Böbrekler: Ogan etleri B12 vitamini bakımından oldukça zengindir. Karaciğer ve böbrekler, kuzu eti bunlardan bazılarıdır.

İstiridye: İstiridyeler, içeriklerinde bulunan besin maddeleri ile dolu olan küçük, çiğnenebilir kabuklu deniz canlılarıdır.

Sardalya: Sardalyalar küçük ve yumuşak yapılı kemikli olan tuzlu su balıklarıdır. Süper besleyici besin grubunda yer alır. Çoğu besini bünyelerinde barındırırlar.

Et: Özellikle sığır eti fevkalade bir B12 vitamini kaynağıdır.

Güçlendirilmiş Tahıl: Güçlendirilmiş tahıllar B vitaminleri açısından zengin bir besin kaynağıdır.

Ton Balığı: Yaygın bir şekilde tüketilen ton balığı, vitaminler, mineraller ve proteinler bakımından oldukça zengin olan bir besin kaynağıdır. Ton balıklarının cilt altlarında bulunan, koyu renkli kaslarda, yüksek miktarlarda B12 vitamini bulunmaktadır.

Somon: Somon balıkları özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Bunun yanı sıra oldukça iyi derecelerde B vitamini kaynağıdır.

Süt ve Süt Ürünleri: Peynir ve yoğurt gibi süt ve süt ürünleri, büyük miktarda protein kaynağıdır. Aynı zamanda zengin bir B12 vitamini ve mineraller içeriğine sahiptir.