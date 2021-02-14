B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Nelerde Var, Hangi Besinlerde Bulunur?

İnsanlar b12 vitamini, yiyeceklerden ya da gıda takviyelerinden alabilir. Bu vitamin, endüstriyel alanda bitkisel fermantasyon yolu ile üretilir. B12 vitamini, hayvansal ürünlerde bulunduğu için vegan ve vejetaryen olan kişiler b12 vitamini ihtiyacını b12 vitamin takviyesi ile karşılar.

B12 Vitamini Nelerde Var?

B12 vitamini, genellikle hayvansal ürünlerde bulunan bir vitamin çeşididir. Kırmızı ve beyaz ette bol miktarda b12 vitamini bulunur. Özellikle de kırmızı ete sahip olan hayvanların ciğer ve böbrek bölgelerinde bol miktarda depolanır. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini süt ve süt ürünlerine, yumurtaya da geçebilir. B12 vitamini bitkilerde ve alglerde de bulunuyor. Bitkiler ve algler, B12 vitaminini kendileri sentezliyor.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

B12 vitaminini yeterli olarak alabilmek için düzenli olarak şu besinleri tüketmeniz gerekir.

Kırmızı et: Organ etleri B12 bakımından en zengin ürünlerdir. Koyun başta olmak üzere kırmızı ete sahip olan hayvanların böbrek ve ciğerleri yüksek miktarda B12 vitamini içerir. Hayvanlar B12 vitaminini karaciğerinde depolar.

Süt ve süt ürünleri: Hayvanların vücudunda depolanan B12 vitamini süt ve süt ürünlerine de geçer. Bu nedenle süt, yoğurt ve peynir gibi yiyecekler B12 kaynağıdır.

Balık ve deniz ürünleri: B12 içeren ürünler içinde balık ve deniz ürünleri de yer alır.

Algler ve bitkiler: Algler ve bitkiler içinde de kendilerinin ürettiği B12 bulunur.

Beyaz et ve yumurta: Kümes hayvanlarının etleri ve dolayısı ile de yumurta B12 içeren besinler arasında yer alır. Tercihinizi beyaz etten yana kullanmak istiyorsanız hindi etini tercih etmeniz gerekir.

Gıda takviyeleri: Hayvansal gıdalar tüketemeyen veganlar ve vejeteryanlar gıda takviyeleri ile B12 ihtiyacını karşılayabilir.

B12 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak da bilinen kansızlık nedeni ile çarpıntı, çabuk yorulma, halsizlik, efor kaybı, konsantrasyon eksikliği ve göz kararması gibi belirtilerle gelişebilir.

Dilde kızarıklık ve yanma hissi, bacaklarda gece yarısı kasılma, ağız içi yaralar ve ishal görülebilir.

Ayaklarda, kollarda ve ellerde uyuşma ya da karıncalanma hissi ve zihinsel fonksiyonlarda bozulma gözlemlenir.

Özellikle de yaşlılarda hafıza kaybı ve unutkanlığa neden olabilir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte B12 emiliminde ve vücutta depolanmasında azalmalar görülür. 65 yaş üstü bireyler, B 12 eksikliğine bağlı olarak depresyon oluşumunda etkili rol oynar.

B 12 eksikliği, yeni hücrelerin sentezlenmesini engeller. Aynı zamanda metabolizmanın yavaşlamasına yardımcı olur.

B12 Vitamini Eksikliği Tedavisi

B12 yetersizliği tedavisinde bu eksikliğin nedeni tespit edilemeyebilir. Bu eksikliğin nedeni eğer, yapılan diyetler ise B12 vitamin hapı içebilirsiniz. Eğer B12 vitamini emilimine bağlı olarak ortaya çıkan bir eksiklik varsa tablet ya da hap kullanmanın tedaviye herhangi bir katkısı olmaz.

Emilim problemlerine bağlı olarak gelişen yetersizlik durumlarında da iğne ile vitamin takviyesi uygulanır. B12 hapları, 1000 mcg ya da 500 mcg tabletler şeklinde üretiliyor. Bu B12 hapları, günlük B12 ihtiyacını fazlası ile karşılamaya yardımcı olur. Haftada 2 kez 1000 mcg tablet kullanılması B12 eksikliğinin giderilmesi için oldukça yeterlidir.





