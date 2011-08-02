Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Babalar, gebelik sürecinde 'izleyici' değil 'katılımcı' olmalı
02.08.2011 - 09:41 |

Babalar, gebelik sürecinde 'izleyici' değil 'katılımcı' olmalı

Çocuk sahibi olmaya hazırlanan baba adaylarının, rahat ve eşiyle mutlu bir gebelik süreci geçirmesi için, dokuz aylık sürece "izleyici" olmaktan çok "katılımcı" olmaları gerektiği belirtiliyor.

Babalar, gebelik sürecinde 'izleyici' değil 'katılımcı' olmalı
ABONE OL

Uzmanlar, gebelik döneminde baba adayının yeni rolüne uyum sağlarken ihmal edilmemesi, sürece hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulunurken, anne adaylarının da yaşadığı fiziksel heyecanları ve duyguları paylaşarak baba adayının da sürecin parçası olduğunu hissettirmesi gerektiğini vurguluyor.

Baba adayının, gebelik sürecinde eşine psikolojik destek vermesi; bebeğin gelişimini takip etmesi, gebelik kontrollerinde eşinin yanında bulunmasının "babalık" rolüne hazırlıkta önemli adımlar olduğunu ifade eden uzmanlar, baba adayının eşiyle yapabileceği aktivite olarak gelecekle ilgili plan yapabilmesi, bebek için birlikte bebek eşyaları alması, odasını hazırlaması önerisinde bulunuyor.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikolog olarak görev yapan Erdal Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı anne-baba olmanın ilk koşulunun bu sürece hazır olmaktan geçtiğini, "baba"ların buna alışmakta anneye oranla daha fazla zorlanabildiğini söyledi.

Gebelik ve doğumda baba psikolojisi konusunda açıklama yapan Dede, baba olunulacağı öğrenildiğinde ilk duygusal tepkinin gurur ve sevinç olduğunu belirterek, sonrasında umut ve sevincin yanı sıra sorumluluk hissiyle beraber endişe ve korku gibi birbirine zıt duyguların hepsinin aynı anda yaşanabildiğini, statü değişimi ve onun getirdiği onur duygusunun ön plana çıktığını anlattı.

Bebek beklerken geçen zamanın, anne kadar olmasa da baba adayını önemli ölçüde etkileyen bir süreç olduğunu dile getiren Dede, "Baba adayı, kadın gibi gebeliğin biyolojik sürecini yaşamamasına rağmen, yeni rolüne uyum sağlaması için bazı psikososyal değişimler yaşar. Baba adayı ihmal edilirse bu değişimler onun için daha zor olabilir" uyarısında bulundu.

Psikolog Dede, erkeklerin gebelik döneminde yaşadığı psikolojik süreçleri "Kendi anne ve babasıyla ayrışma, bireyleşme sürecini yeniden yaşama, kendi anne-baba ve kardeşleriyle olan ilişkilerini gözden geçirme, kendisine bakış açısında değişim ve daha önce çocuk sahibi olmuş ise çocukları ile olan ilişkisini yeniden düzenleme" şeklinde olduğunu aktardı.

Hamilelik sürecinde baba adaylarının primer sorumluluğunun, eşleri için destek rol oynamak olarak görüldüğünü ifade eden Dede, "Bu nedenle çoğu kez ebeveyn rolü ve duyguları ihmal edilebilmektedir. Kadınlar yaşadığı fiziksel heyecanları ve duyguları açık bir şekilde paylaşarak baba adayının da sürecin bir parçası olduğunu hissettirmelidir" diye konuştu.

Dede, gebelik döneminde baba adayının yaşayabileceği korku ve kaygılarla ilgili olarak, "Baba adayı, doğacak bebeğin sağlığıyla ilgili kaygılar, bebek sahibi olmanın ekonomik durumunu nasıl etkileyeceğine yönelik korku ve kaygılar, baba adayının kendisiyle ilgili olarak iş hayatını etkilenmesine yönelik kaygılar ve sosyal yaşamının kısıtlanması kaygısı ile karşılaşılmaktadır" dedi.

-"BABALAR, KORKU VE KAYGILARI KENDİLERİNE SAKLIYOR"-
Dede’nin verdiği bilgiye göre, erkeklerin çoğu eşinin hamilelik süreci ve babalıkla ilgili yaşadıkları korku ve kaygıları kendilerine saklıyor. Çünkü, bu kaygılarla eşlerinin kaygılarını artırmak istemiyor.

Baba adayının gebelik dönemini rahat geçirebilmesi için duygu ve düşüncelerini eşiyle paylaşması, kendi babasıyla gebelik süreci ve baba adayı olmak hakkında hissettiklerini konuşması, yakın bir arkadaşıyla korku ve endişelerini paylaşması, başka baba ve baba adayıyla bu konularda konuşmaya çalışması, baba olma duygusunu özümsemek için kendine zaman tanıması, hamilelik, doğum, bebek bakımı gibi konuları işleyen dergi ve kitaplar okuması ve mümkün olduğunca gebelikle ilgili kurslara katılması öneriliyor.

Baba adayının bebekle ilk iletişiminin hamilelik döneminde eşine yardımcı olmasıyla başladığı vurgulanarak, hamileliğin her aşamasının takip edilmesi tavsiye ediliyor. Baba adayının, gebelik sürecinde eşine psikolojik destek vermesi; bebeğin gelişimini takip etmesi, gebelik kontrollerinde eşinin yanında bulunması babalık rolüne hazırlığın önemli adımlarını oluşturuyor.

Baba adayının eşiyle yapabileceği aktivite olarak eşiyle duygularını konuşup paylaşması, birlikte gelecekle ilgili plan yapabilmesi, birlikte bebek eşyaları alınması, odasının hazırlaması öneriliyor. Doğacak çocuğun isminin belirlenmesi, maddi durumun birlikte gözden geçirilerek değerlendirilmesi, evdeki diğer kardeşin bu sürece hazırlanması ve ev işlerinin bazılarının üstlenilmesi isteniyor. Dokuz aylık gebelik sürecine izleyici olmaktan çok katılımcı olmanın, baba adayına çok şey öğreteceği vurgulanıyor.

-"DOĞUM SONRASINDA ’BABA’NIN EBEVEYN KİMLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR"-
Doğum sonrasında dönemde de eşlerin ev düzeni, akrabalık ilişkileri, sosyal roller, beklentiler ve cinsel yaşamı değişiyor. Eşler arasındaki ilişkinin ne kadar sağlam temellere oturursa, anne-baba ve çocuk ilişkisinin o kadar sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor

Erkeğin dünyasındaki değişimi anlayabilmek için bebeğin kadının dünyasında yarattığı değişimin anlaşılması gerekiyor.

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte, babanın dünyasında önemli değişikler görülüyor. Baba, uykusuzluk ve yorgunluk yaşamaya başlıyor, günlük sorumlulukları artıyor, ebeveyn kimliği öne çıkıyor, müdahaleci akrabalara maruz kalıyor, kendine daha az bakan ve daha kaygılı bir eşle karşı karşıya kalabiliyor, eşin cinsel ilgisinin azalmasıyla cinsel yaşam daha az aktif hale gelebiliyor.

Anne de dış görünümüyle ilgili güven kaybı yaşıyabiliyor, anneye bağımlı bir bebekle beraber artan iş yükü ve sorumluluklar bebeğin ihtiyaçlarını karşılayamama kaygısı ile birlikte depresif duruma yol açabiliyor. Az ve kalitesiz uyku ve kendi bakımını ihmal etme sonuç olarak kendini yorgun ve bakımsız hissetmeye neden oluyor. Yoğun bebek ihtiyaçları nedeniyle kadın kimliğinin unutulup, anneliğe indirgenebiliyor. Özellikle çalışan kadınlar, ilk aylarda kendilerini eve ve anneliğe hapis olmuş hissedebiliyor.

Bebeğin, anne kadar babaya da ihtiyaç duyduğunun unutulmaması gerekiyor. Bunun için babanın da bebekle vakit geçirilmesi isteniyor. Bu hem anneye dinlenme fırsatı verecek hem de baba-çocuk ilişkisini geliştirecektir.

Eşlerin, bebek dışında bir konuda sohbet etmesi, yaşadıkları sıkıntı ve değişimleri açılıkla paylaşmaları öneriliyor.

Baba ve anne rolünün yanı sıra cinsel kimliklerin unutulmaması vurgulanıyor.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İlişkilerinizde çift taraflı durumlar yaşayabilirsiniz. Kararsızlık içinde yeni ufuklara açılma isteği içine girebilirsiniz. Ruhsal olarak daha fazla anlama ve öğrenme isteği içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla sosyalleşebilirsiniz. Gün içinde bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşacağınız zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kriz yaratacak durumlardan kaçınmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlere yönelip kafanızı dağıtacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konularla ilgili olayların arasında kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde çalışma hayatınızda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Aileniz için emek harcadığınız konular gündeme gelebilir. Geçmişte kaldığını düşündüğünüz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya kendinizi adayacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi oluşturabilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İlişkilerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Kendinizi akışa bırakmaya çalışmalısınız. Parasal konularla da ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Ortaklı konulara karşı özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlerde kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak için uygun koşullar oluşabilir. Aşk hayatınızda kararsızlık içinde kalabilirsiniz. Bu durum bitişlere neden olabilir. Kafanızı dağıtmak için keyif aldığınız şeyler için para harcamak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Babanızla ilgili olayları ihmal etmemeye özen gösterim. Gün içinde güven arayışı içine girebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorgulamalar ve bitişler olabilir. Uğraştığınız işleri bitirmek içinde çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Zekânızı kullanarak çözüm bulacağınız sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İyi yönetemezseniz bitişler olabilir. Ortaklı konularda dikkat etmeniz gereken koşullar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gelirlerinizle ilgili dalgalanmalarla ilgilenebilirsiniz. Bütçe planlaması yapabilirsiniz. Ortaklı para konularına dikkat edilmesi gereken zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle sorumluluklarınızı daha rahat yerine getirebilirsiniz. Aşk konularında kendinizi kararsız hissedebilirsiniz. Bitirmeniz gereken işler olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular üzerinde yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerde bitişler olabilir. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Bedeninize ait konulara daha dikkatli yaklaşmalısınız. Parasal sorunlarınızı çözmekte başkalarından destek alabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkinizde çift taraflı durumlar oluşabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar gerçekleşebilir. Sıkıntı duyduğunuz konuları bitirmek için istek duyabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Daha çok bitirilmesi gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İlişkinizde yaşanan sıkıntılar, gelecek beklentilerinizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla sosyalleşerek biraz kafanızı dağıtmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bitirmeniz gereken işleri toparlamanı gereken zamanlar olacak. Başkalarından aldığınız desteklerle bunu rahatça halledebileceksiniz. Parasal konulara dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki statünüzü korumanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizdeki sıkıntılarınızı işe yansıtmamaya özen gösterin. Gün içinde üstlendiğiniz sorumlulukları bitirmeniz gerekebilir. Üstlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Ortaklı para konularına dikkat etmelisiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Adil Yıldırım
    Adil YıldırımAslında doğru adamlar var!
    Fit Gusto
    Fit GustoLeblebi kurabiye tarifi ve çapraz bulaşma
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğa5 Temmuz 2020 Ay tutulması ve burçlara etkileri: Sadıklar ve sadık olmayanlar
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
    Merve Girgin
    Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
    Nur Demir
    Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
    Betül Yergök
    Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Havuza ve denize girenler dikkat! Dış kulak yolu enfeksiyonunu tetikliyor

    Havuza ve denize girenler dikkat! Dış kulak yolu enfeksiyonunu tetikliyor

    Tartışma büyüyor, lezzet kentleri birbirine girdi: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

    Tartışma büyüyor, lezzet kentleri birbirine girdi: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?

    Düğün hazırlığı sırasında uygulanabilecek 4 estetik işlem

    Düğün hazırlığı sırasında uygulanabilecek 4 estetik işlem

    5 yaşından büyük çocuk, bazı sesleri çıkartamıyorsa dikkat!

    5 yaşından büyük çocuk, bazı sesleri çıkartamıyorsa dikkat!

    Sıradaki Haber