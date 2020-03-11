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11.03.2020 - 04:05 |

Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bacak Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir?” sorusu, bu tip şikayetleri olan kişilerin cevabını merak ettiği konulardandır. Kişiler, belli nedenlerle bacak ağrıları çekebilirler. Ağrıların sebebi de, değişiklik gösterir. Basit tipte bir ağrı gibi görünen bacak ağrıları, birçok hastalığa da yol açabilmektedir. “Bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir?” sorusunun cevabına ilişkin tüm gerekli bilgileri sizler için derledik.

Bacak Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bacak Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Bacak ağrısı için hangi doktora gidileceği sorusunun yanıtı, birçok kişi tarafından bilinemeyebiliyor. Bacak ağrıları için, aslında pek çok örnek verilebilir. Bu örneklerin arasında; bacakların zorlanması, kırıklar, kemik ya da yumuşak doku zedelenmesi; sadece birkaçıdır. Bacak ağrılarının nedenine göre gidilecek olan hastane bölümü, farklılık gösterebilir. Doğru teşhisle, kişi; doğru bölüme yönlendirilmelidir.

Bacak Ağrısı İçin Doğru Bölüm Seçimi

Bacak; yapısı, diğer pek çok organa oranla; çok daha karmaşık bir yapıdır. Bundan dolayı da, nedeni bilinmeyen tarzda pek çok ağrıya neden olabilmektedir. Kırıklar, kemik veya yumuşak doku zedelenmesi, ayak veya dize fazla yüklenilmesi sorunları olabilir. Ayrıca eklem, kas, bağ, damar veya sinirlerin zedelenmesi de; bacak ağrılarına neden olabilmektedir.

Bacak ağrılarının kaynaklandığı nedenlere göre, gidilecek bölüm de değişiklik göstermektedir. Bacak ağrılarına ek olarak oluşacak belirtilere göre, gideceğiniz alan da değişiklik gösterir. Belirtiler doğrultusunda, bölüm seçimi yapılmalıdır.

Bacak Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Bacak ağrılarına ilişkin; kalp damar cerrahı, nöroloji uzmanı, genel dahiliye uzmanı ya da ortopedi uzmanı bilgi sahibidir. Bu doktorlardan randevu alabilir ve görünebilirsiniz. Bacak ağrısı belirtilerine göre, gidilecek ve randevu alınacak bölüm doktoru da; yine bu açıdan değerlendirilmelidir.

Ortopedi Uzmanları

Kemik ve iskelet sistemi ile ilgili sorunlarla ilgilenen ortopedi uzmanlarına, diz bölgesi veya diğer eklemlerde ağrı bulunuyorsa gidilmelidir. Ortopedi kliniğinin uzmanlık alanına giren konuların arasında; kırık, yaralanma, darbeler, menüsküs yırtığı, bağ zedelenmesi ile eklem iltihapları bulunmaktadır.

Kalp Damar Cerrahisi

Bacakta bulunan ağrılar, hareket ettikçe daha da artıyorsa veya bacakta solgun görünüm mevcutsa, bacakta atardamar tıkanıklıkları olabilme ihtimali yüksektir. Bacak ağrılarıyla birlikte böyle belirtiler de söz konusuysa; kalp damar cerrahisine görünmek doğru olacaktır.

Nöroloji Kliniği

Bacak ağrısı, aksine hareket halinde azalıyor ve dinlenme halinde artıyorsa; sorunlar, sinirlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu belirtilerle oluşan bacak ağrıları için, nöroloji uzmanına görünebilirsiniz.

Genel Dahiliye Uzmanları

Bacak ağrıları, özellikle de kaval kemiğinin ön bölgelerinde meydana gelen şişlik, kızarıklık vb. gibi cilt hastalıklarıyla birleşiyorsa; genel dahiliye doktoruna gidilmesi gerekmektedir.

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