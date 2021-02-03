Bacak Boyu Uzatma Hareketleri Ve Egzersizleri Nelerdir? Bacak Boyu Ne Kadar Uzar?

Bacak boyu uzatmak için bazı egzersizler bulunuyor. Bu egzersizler yapılarak bacak boyu uzatılabilir.



Bacak Boyu Uzatma Hareketleri ve Egzersizleri Nelerdir?



Bacak boyu uzatmak isteyen kişiler egzersiz arayışına giriyor. Egzersizle bacakların uzamasını sağlamak mümkündür. İnsan vücudunda belirli bir oranda esneme payı bulunur. Egzersizlerle bu esneme oluşturularak, bacak boyunun uzaması mümkündür. Bacak boyunu uzatma hareketleri herkesin araştırdığı bir konudur.



Bacak boyunu uzatmak için genellikle büyüme çağından itibaren başlanması gerekir. Büyüme çağında olan kişiler yapacağı hareketlerle bacakların uzamasını sağlayabilir. Vücudun geliştirilmesiyle birlikte bacakların uzatılması da mümkündür. Yapılacak olan bazı hareketlerle bacakların boyu uzatılabilir. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin, bacak boyunu uzattığı kanıtlanmıştır. Bacak boyu uzatmak için yapılabilecek egzersizler;

● Öne doğru tekme atmak: Bu hareketle birlikte bacakların kasları gevşer ve esneme sonucunda bacak boyu uzar.

● Koşu ve yürüyüş: Koşu ve yürüyüş yapmak bacaklarda bulunan kemiklerin irileşmesini sağlar ve bu sayede bacakların uzamasına etki eder.

● İp atlamak: İp atlamak bacak kaslarını kolay bir şekilde uzatır. Kasların uzaması direkt olarak bacakların uzamasını sağlar.

● Zıplamak: Bilinen ve en etkili bacak boyu uzatma hareketidir.

● Yüzme

● Bisiklet Sürmek: Bisiklet insan bacaklarını en iyi şekilde çalıştırır.

Bacak esnetme hareketleri bacakların en kolay yoldan uzamasını sağlar. Yapılacak olan egzersizlerin sürekli olarak tekrarlanması gerekir. Ne kadar çok esneme hareketi yapılırsa, bacak boyunun uzaması o kadar çabuk olur. Yapılan araştırmalarda esneme hareketlerinin bacak boyunun uzamasında çok etkili olduğu görülmüştür.



Bacak Boyu Ne Kadar Uzar?



Bacak boyunun yapılan egzersizlerle 3-4 cm uzatıldığı görülmüştür. Bacak boyunun 3-4 cm uzatılabilmesi için egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerekir. Yapılacak olan egzersizlerin sürekli olarak tekrarlanması ve tüm hareketlerin doğru yapılması çok önemlidir. Bacak boyu birçok yöntemle uzatılabilir. Yapılacak olan egzersizler her iki bacağı çalıştırarak, kemiklerin kalınlaşmasını sağlar.



Yapılan tüm vücut egzersizleri kemikleri daha sağlam duruma getirir. Kemiklerin gelişmesi, bacak boyunun uzamasına doğrudan etki eder. Bacak boyuna etki gösteren egzersizler yapılarak, bacak boyunun kısa sürede uzatılması mümkündür. Disiplinli bir şekilde yapılan bacak boyu uzatma egzersizleriyle, bacak boyunu 3-4 cm uzatmak mümkündür.