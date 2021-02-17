Bacaklarda Kaşıntı Neden Olur? Bacaklarda Kaşıntı Ve Kabarma Nasıl Geçer?

Vücudunu tüm yükünü çeken bacaklarda çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Hatta bazen bacaklarda kaşıntı ciddi boyutlara ulaşarak gece uykusuzluğa neden olabilir. Bacaklarda kaşıntıya neden olan en büyük neden cilt kuruluğu olsa da bacaklarda kaşıntı, aynı zamanda başka pek çok hastalığın da habercisi olabilir.

Bacaklarda Kaşıntı ve Kabarma Nasıl Geçer?

Bacaklar, vücudun en çok kuruyan bölgeleri arasında yer alır. Bu nedenle sentetik naylon kıyafetler ve çorapların lastikleri bacaklarda kaşıntıya yol açabilir. Aynı zamanda vücudun çok sık kurutucu sabunlar ile yıkanması, uzun süre klimaya maruz kalmak, uzun süre oturmak gibi nedenler bacaklarda kaşıntı ve kabarıklığa neden olabilir. Bu nedenle bacaklara günlük ya da haftalık bakımlar uygulamak ile bacaklarda kuruluğa ve pullanmaya çözüm olabilir. Menopoz ile birlikte ilerleyen yaşlarda kuruluk daha ciddi boyutlara ulaşacağı için günlük bakım ihmal edilmemelidir. Geçmeyen kuru kaşıntılar için dermatologlardan yardım alabilirsiniz.

Bacaklarda Kaşıntı Neyin Habercisidir?

Bacaklarda kaşıntı sedef, egzama, ürtiker, kıl dönmesi, liken, mantar enfeksiyonu, kılcal damar artışı gibi pek çok hastalığın habercisi olabilir. Kaşımak ise, bu hastalıkların alevlenmesine neden olur. Bu gibi durumlarda dermatologların uygulayacağı test ve tedavilere uyulması gerekir.

Kızarıklık ve kabarıklıklarla birlikte meydana gelen bacak arası kaşıntılarının temel nedeni, mantar enfeksiyonudur. Mantar, pek çok deri hastalığı ile karıştırılabilir.

Sürekli ayakta duran ya da oturarak çalışan kişilerin bacaklarında oluşan şişme ve kılcal damar artışına bağlı olarak istemsiz kaşıntılar neden olur. Gün içinde yapılan yürüyüşlerde kısa molalar verilmesi kaşıntının azalmasına yardımcı olur.

Önemli kan hastalıkları, şeker, karaciğer gibi hastalıklar kaşıntının daha az olduğu ciddi hastalıklardır.

Alerjik Kaşıntıya Ne İyi Gelir?

Yapılan tetkikler sonucunda kaşıntının alerjiye bağlı olduğu tespit edildiği zaman alerji semptomlarını azaltmaya yardımcı olan antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar uyku yaptığı için gece yatmadan kullanılması önerilir. Alerjik durumlarda kaşıntı sadece bir bölgede yoğunlaşmış ise, o noktada yara oluşabilir ve hekim gerekli gördüğü takdirde ilaç, merhem ve losyon reçetelendirebilir. Hekimin uyguladığı tedavi sonucunda da kaşıntılarda büyük ölçüde azalma görülür.