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04.10.2020 - 01:58 |

Badem Besin Değeri Nedir Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Badem sofralarda sürekli tükettiğimiz besinlerdendir. Temel vitamin ve mineraller barındırmasından dolayı tüketilmesi önemli yiyecekler arasındadır. Peki badem besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere badem hakkında merak edilen bilgileri derledik.

Badem Besin Değeri Nedir Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Badem özellikle kilo vermeyi teşvik eden yüksek miktarda yağ ve lif içermektedir. Bu nedenle son yıllarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Badem Besin Değeri Nedir?

Diyet listelerinde çok sık görülen badem daha hızlı tok hissetmenizi sağlaması nedeniyle yeme isteğini kontrol eder ve aşırı yemeyi önler. İçerisinde bulunan temel vitamin, mineral, polifenoller ve liflerin bol olmasından dolayı tüketilmesi önemli besinlerden birisidir. Badem içerisinde bulunan besin değerleri şunlardır:

- 6.1 gram Karbonhidrat bulunur.
- 5.9 gram protein bulunur.
- 13.8 gram yağ bulunur.
- 3.4 gram lif bulunur.

Badem Kaç Kalori İçerir?

Kalori tükettiğimiz besinlerin dokular içerisinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Diğer bir değiş ile kalori yiyeceklerin enerjilerini temsil etmektedir. Bu nedenle tükettiğimiz tüm yiyeceklerin kalori miktarı oldukça önemlidir. 28 gram badem içerisinde ise 161 kalori bulunmaktadır.

Badem İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Yaşamı sürdürebilmek için vücudun ihtiyaç duyduğu organik bileşenlere vitamin adı verilmektedir. Vitaminlerin birçoğu tükettiğimiz yiyeceklerden alınmaktadır. Badem içerisinde ise vücudumuzun ihtiyacı olan birçok vitamin bulunmaktadır.

Badem içerisinde E vitamini, manganez, magnezyum, riboflavin, fosfor, bakır, kalsiyum, demir, potasyum, çinko ve niasin bulunmaktadır. Ayrıca badem içerisinde belirli bir miktar tiamin, folat, pantotenik asit, kolin ve selenyum da bulunmaktadır.

Bademin Faydaları Nelerdir?

Bademin insan vücuduna pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle kansere yakalanma riskini azalttığı bilinmektedir. Kanser türlerinden kolon kanserine karşı koruma sağlamaktadır. Bademin solunum sistemine de faydaları olduğu bilinir. Kış mevsiminde çok sık rastlanan kış hastalıklarına ve öksürüğe karşı iyi gelir.

Badem ayrıca diyabet rahatsızlığı olan kişiler için faydalı olması nedeniyle tüketilmesi önerilmektedir. Şeker hastalığı olan kişiler bademi rahatlıkla tüketebilirler. Ayrıca badem kişilerin diş sağlığı problemlerine de iyi gelmektedir. Diş bakımına yardım eden badem içerdiği fosfor sayesinde kemik ve diş yapısını güçlendirir.

 

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